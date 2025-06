Capello: "Allegri e Tare due colpi da Milan. Ora mi aspetto di non vedere i capricci dell'ultima stagione"

Il Milan ha gettato le basi per tornare grande, mettendo a punto gli arrivi di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore. A tal proposito, Fabio Capello ha condiviso il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport: "Il Diavolo mi ha ascoltato e si è alzato sui pedali. Prima un vero ds, Igli Tare, poi un grande allenatore, Massimiliano Allegri. Due colpi... da Milan. Dobbiamo dirlo chiaro e tondo, i rossoneri non possono più permettersi di sbagliare. L'albanese è un vero uomo di calcio, prendendo l'ex Juventus non ha sbagliato di certo. Sono convinto sia stato decisivo nella decisione di puntare su Max, uno di esperienza e personalità. Con lui in panchina mi aspetto di non vedere i capricci dell'ultima stagione". Queste le altre dichiarazioni:

LA FORZA DI ALLEGRI - "Prima ancora di parlare di mercato, di tattica, concentriamoci sull'impatto immediato che Max può avere sul Milan. Innanzitutto sulla mentalità. Nell'ultima annata abbiamo visto una squadra che per 20 minuti faceva tutto bene, poi si spegneva. Blackout che nascevano da un problema: tutti partecipavano con entusiasmo alla fase offensiva, ma pochi si prodigavano con la stessa volontà quando c'era da correre all'indietro. State tranquilli che con Allegri non si ripeterà. Ha sempre saputo creare un collettivo con un senso globale e un equilibrio concreto. Il secondo aspetto è che dovrà curare la testa di alcuni dei giocatori più rappresentativi che hanno oggettivamente deluso. Dovrà fare quello che è riuscito ad Antonio Conte al Napoli: dare nuove motivazioni a chi sembrava non averne".

MERCATO - "Chiaro che una mano ad Allegri debba arrivare anche dal mercato. Il reparto dove si deve intervenire con più urgenza è la difesa. Sul resto dipenderà dalle cessioni. Leggo del City in pressing su Reijnders, uno che io non venderei mai, ma nel calcio di oggi so bene come vanno le cose. L'importante è che adesso ci sia una catena decisionale definita. Tare e Allegri devono confrontarsi e concordare le scelte tecniche, mentre a Furlani spetta il compito di ratificare un acquisto ponderando l'aspetto economico: non si avventuri in considerazioni tecniche e le lasci a Igli e Max".