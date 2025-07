Capello: "Calhanoglu il Rodri dell'Inter, difficile sostituirlo"

Fabio Capello analizza il difficile momento dell'Inter, dice la sua sulla polemica fra Lautaro e Calhanoglu e avverte i nerazzurri

Fabio Capello, ex calciatore ed ex allenatore, e attuale commentatore, parla del momento delicato dell'Inter, come si legge sulla Gazzetta dello Sport.

La stanchezza dopo una stagione lunghissima: "Al Mondiale credo che sia stata determinante. Il Fluminense ha avuto maggiore freschezza, agilità, anche fortuna, perché l’Inter ha colpito due legni e ha creato moltissimo. I giocatori erano stanchi di gambe e di testa. Non è un alibi, ma un fatto. In fondo, le 63 partite dell’anno pesano. Volevano passare il turno a tutti i costi, ma erano palesemente stanchi".

Che cosa le è piaciuto di più dell’Inter di Chivu in queste partite?

"Ho visto alcuni giocatori impegnarsi alla grande, come Barella o Lautaro, ma anche un cambio di mentalità. Qualcosa di diverso. Mi riferisco ai giovani come Pio Esposito o Carboni, ma anche a Sucic. Il più interessante dei nuovi. Anche se queste partite non fanno molto testo: il caldo umido ha influito parecchio ed è stato decisivo. I brasiliani, ad esempio, erano più abituati. Le condizioni atmosferiche hanno alimentato la stanchezza".

Pio Esposito merita fiducia?

"L’ho detto e lo ribadisco ancora: è giovane, forte e italiano. L’Inter fa bene a tenerlo".

Che idea si è fatto del caso Lautaro-Calhanoglu?

"Queste dinamiche dovrebbero essere risolte negli spogliatoi. Lautaro ha parlato da capitano, com’è giusto che sia, ma quando metti nel mirino un compagno che non è presente in quel momento, allora secondo me non va bene. I problemi vanno sempre risolti faccia a faccia. È l’unica soluzione".

Uno come Hakan è rimpiazzabile?

"È il Rodri dell’Inter. Un faro, un giocatore indispensabile per il gioco nerazzurro. Fa parte di quei perni con cui far girare la squadra. È logico che non sarà facile, in caso, sostituire uno come lui".

Si parla di Ederson dell’Atalanta.

"Nessuno mette in dubbio le sue qualità, ma riparliamone quando sarà una cosa concreta".