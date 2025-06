Con una grande prestazione nella finale di Wembley contro il Liverpool di Arne Slot, il Newcastle è riuscito a portarsi a casa la Coppa di Lega inglese, la prima nella sua storia e il primo trofeo a livello nazionale dal 1955: erano infatti 70 anni che i Magpies non riuscivano a sollevare un trofeo in patria. Risale invece al 1969 il successo in Coppa delle Fiere e al 2007 nel torneo Intertoto.

Fin da inizio partita gli uomini di Eddie Howe sembrano avere un piglio diverso rispetto a quello dei Reds: il più pericoloso è Dan Burn – difensore fresco della prima convocazione in nazionale inglese – con tre colpi di testa e con il terzo (arrivato proprio al minuto 45) riesce a trovare la rete del vantaggio, sul calcio d’angolo battuto da Trippier.

Rientro in campo shock per il Liverpool che prima subisce la rete di Isak, che viene però annullata per fuorigioco geografico di Bruno Guimaraes, e subito dopo ne incassa un’altra – questa volta regolare – sempre dall’attaccante svedese. Isak potrebbe trovare anche il terzo gol trovandosi a tu per tu con Kelleher ma il servizio di Barnes è leggermente arretrato e costringe il numero 14 a colpire in precario equilibrio: comunque da esaltare l’intervento del portiere dei Reds.

Nell’ultima mezz’ora il Liverpool ci prova, utilizzando anche tutte le sostituzioni a disposizione, ed è proprio uno dei subentrati a riaprire la partita in pieno recupero: Federico Chiesa, imbeccato perfettamente da Elliott supera Pope. Nonostante gli ultimi minuti di forcing però i Reds non riescono a pareggiare la sfida: successo storico per i Magpies e altra cocente delusione per gli uomini di Arne Slot dopo l’eliminazione in Champions League.

TABELLINO

LIVERPOOL-NEWCASTLE 1-2

MARCATORI: 45' Burn (N), 52' Isak (N), 90'+4' Chiesa (L)

GOAL E AZIONI SALIENTI:

90'+4' - A SEGNO CHIESA Secondo gol stagionale di Federico Chiesa, che riapre la partita, su verticalizzazione di Elliott.

64' - Intervento provvidenziale di Kelleher su Isak, che ha colpito a tu per tu con il portiere dei Reds.

63' - Darwin Nunez non riesce a colpire bene per calciare verso la porta di Pope, in seguito a un flipper dentro l'area piccola su cross di Jones.

59' - Grande intervento di Pope sul destro a botta sicura di Curtis Jones, neoentrato.

52' - RADDOPPIO NEWCASTLE - Questa volta il gol di Isak è valido: cross di Livramento dalla sinistra, sponda di testa di Murphy e finalizzazione dell'attaccante svedese.

51' - Fuorigioco geografico di Bruno Guimaraes che porta l'arbitro ad annullare il tap-in di Isak, sugli sviluppi di calcio d'angolo.

45'+3' - Flipper nell'area di rigore del Newcastle in seguito a cross di Salah, ma Jota mette sul fondo.

45' - VANTAGGIO NEWCASTLE Vantaggio del Newcastle che passa grazie al terzo colpo di testa della partita di Burn - fresco anche della prima convocazione con la nazionale inglese - su calcio d'angolo, battuto da Kieran Trippier.

37' - Retropassaggio corto di Murphy per Pope, che costringe il portiere del Newcastle ad uscire fuori dall'area per anticipare Luis Diaz.

35' - Colpo di testa di Burn che finisce su quella di Bruno Guimaraes ma Kelleher para senza affanni.

34' - Su cross di Barnes dalla destra prima ci prova Isak e poi Trippier: attento in entrambi i casi Robertson.

25'- Newcastle più in palla dei Reds e ancora vicini al vantaggio, questa volta con Bruno Guimaraes sugli sviluppi di calcio d'angolo.

24' - Prima vera occasione della partita, ed è per il Newcastle: Tonali con una conclusione da fuori area va vicino alla porta difesa da Kelleher.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Quansah, Konatè (57' Jones), van Dijk, Robertson; Gravenberch (74' Chiesa), MacAllister (67' Gakpo); Salah, Szoboszlai, Diaz (74' Elliott); Jota (57' Nunez). All: Slot.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy (90' Krafth), Isak (81' Wilson), Barnes (81' Willock). All: Howe.

ARBITRO: Brooks

AMMONITI: 90' Pope (N), 90'+8' Chiesa (L), 90'+9' (N)

ESPULSI: