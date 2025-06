Carbone nuovo allenatore dell'Inter Under 18? L'attacco di Zenga: "È un traditore". Ecco cos'è successo tra i due

Vecchie ruggini che riemergono e che aiutano a capire come certi rapporti non siano più gli stessi. La crepa è in questo caso quella tra Walter Zenga e Benito Carbone, portata alla luce proprio dall’ex portiere nerazzurro con una storia sul proprio profilo Instagram dopo aver appreso che proprio Benny Carbone è stato scelto dal club nerazzurro come prossimo allenatore dell’Under 18.

IL MESSAGGIO DI ZENGA - “Oggi ero in sede all’Inter, casa mia, la mia vita, e ho appreso che l'Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia??? Le Under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà … Va beh @inter forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi”.

VECCHIE RUGGINI - Walter Zenga non nomina mai Benito Carbone, ma il riferimento sembra chiaramente indirizzato all’ex fantasista calabrese, visto che proprio nel pomeriggio si è diffusa la notizia dell’accordo ormai raggiunto con l’Inter.Un duro attacco quello dell’ex portiere, che sembra affondare le radici in un fatto del recente passato, quando proprio Carbone era assistente dello stesso Zenga all’Emirates Club.

COSA È ACCADUTO - Dopo una serie negativa di risultati, con 5 punti ottenuti in 6 partite, il club degli emirati decise di risolvere con oltre un anno di anticipo il rapporto con Walter Zenga, affidando però la squadra al suo secondo, ovvero Benito Carbone, che accettò l’incarico. Questa è stata una scelta che probabilmente non è andata giù a Zenga, che pur senza nominarlo, nel messaggio divulgato su Instagram, definisce “traditore” il suo ex assistente.

ACCORDO CON L'INTER - Benito Carbone è adesso vicino ad accordarsi con l’Inter per allenare l’Under 18 e proprio nei giorni scorsi ha definito gli ultimi dettagli che lo legheranno al club nerazzurro. Una notizia che evidentemente ha contribuito ad accrescere ancora di più il fastidio che Zenga covava da tempo nei confronti del suo ex assistente, reo di non aver lasciato l’Emirates Club al suo esonero, ma di aver accettato la promozione a primo allenatore.