Carmignani: "Signori si rifiutò di giocare la semifinale del Mondiale 1994. Sacchi smise per la depressione"

Un retroscena clamoroso. Quello che ha raccontato Gedeone Carmignani, ex vice di Arrigo Sacchi a Usa 1994, su Beppe Signori: "Il commissario lo chiamò prima della semifinale del Mondiale con la Bulgaria e gli chiese di giocare esterno a sinistra nel 4-4-2 - il racconto a "Non è più domenica" di Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi - Doveva solo rientrare a coprire a sinistra, ma quando aveva la palla poteva spostarsi in mezzo facendo quello che sapeva fare. Signori gli disse che non avrebbe giocato. A tavola erano i tre della Lazio vicino, lui, Marchegiani e Casiraghi, io ero accanto al portiere. Scherzava e rideva e gli dissi se si rendeva conto che si era rifiutato di giocare la semifinale e non avrebbe giocato l'eventuale finale e che sarebbe accaduto una sola volta nella carriera".

EURO 96 - "La squadra di Euro 96 era più forte di quella di Usa 94, eravamo anche più organizzati. Molti non ricordano che nel girone abbiamo giocato contro Repubblica Ceca e Germania che poi sono state le due finaliste. Abbiamo chiuso con 4 punti nel girone con quel ko con la Repubblica Ceca, con tanto di espulsione, e con il pari con la Germania e il rigore sbagliato da Zola. Meritavamo di andare avanti".

VIALLI E MANCINI VS SACCHI - "Conflitti con Vialli e Mancini sono stati decantati, ma non è mai successo nulla. Può darsi che Vialli rimase male per qualcosa, ma non è successo niente di particolare tra lui e Sacchi".

SACCHI E LA DEPRESSIONE -"Smise per la depressione, ve lo assicuro. Ha vissuto per me troppo intensamente la vita da allenatore. Quando ho fatto l'allenatore in prima ho capito, anche io dormivo 3-4 ore al giorno e mi svegliavo per cambiare un tipo di esercitazione che non mi pareva adatta a quella determinata partita. Io sono stato così 2-3 anni, lui per tutta la carriera. Troppo, troppo, non può essere così. Ricordo che a Madrid andavamo io e Vincenzo a trovarlo e lo trovavamo seduto sulla poltrona a guardare i filmati delle altre squadre, non l'ho mai trovato in giardino. Dice che la mente può pensare intensamente a una sola cosa, per lui era il calcio. Si è consumato prima di altri, guardate Fabio Capello che è andato avanti molto. Anche lui ha sposato il calcio, ma non in un modo così asfissiante. Questo lo ha logorato. C'erano delle volte che di notte ci svegliava che non riusciva a dormire. Quando è tornato a Parma, dopo che andò via Malesani nel 2000/01, mi telefonò che ero già lì e che sarebbe venuto se c'era l'opportunità di fare bene. Io gli diedi delle rassicurazioni, perché la squadra era forte. Venne, ma dopo tre giornate mi telefonò e mi disse che non ce la faceva più e voleva dimettersi. È stato un logorio fisico".

SEMIFINALE A MOSCA DI COPPA UEFA, LO SCANDALO - "Bucci giocava in porta, gli tirarono un petardo sullo 0-0 e poi fu costretto a rimanere a Mosca in ospedale per tre giorni. L'Uefa spiegò che non potevano darci partita vinta perché avevamo avuto un vantaggio in quanto era uscito Bucci che era riserva ed era rientrato in campo titolare Frey. A me lo disse Luca Baraldi. Non so se la gente sa questo episodio che fu davvero clamoroso".