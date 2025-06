Caso scommesse, Paredes e Di Maria smentiscono: "Mai fatte scommesse di nessun tipo"

Il caso scommesse è tornato a tenere banco in Serie A. Come riportato nella giornata di ieri dal Corriere della Sera, dodici giocatori che militavano in Serie A tra il biennio 2021-2023, avrebbero partecipato a giochi su piattaforme non autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano per esercizio abusivo di giochi e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti.

Corriere della Sera - Poker online su siti non autorizzati: 12 calciatori di Serie A indagati, tutti i nomi

Tra questi giocatori, figurano coinvolti anche l’ex attaccante della Juventus Angel Di Maria, oggi in forza al Benfica, e il centrocampista della Roma Leandro Paredes. Questi due, però, hanno subito smentito le accuse tramite i propri canali social.

Su Instagram, infatti, El Fideo ha chiarito la propria posizione: “Rispetto a quanto riportato da alcuni giornali, voglio chiarire che non ho mai fatto scommesse illegali di alcun tipo". Stessa posizione ribadita anche dall’altro argentino, Paredes: “In merito a quanto diffuso da alcuni organi di stampa intendo chiarire che non ho mai effettuato scommesse di alcun tipo”.