Cassano: "Inzaghi ha distrutto l'Inter ma passa per genio. Chivu mi diceva sempre una cosa"

Antonio Cassano ha attaccato senza mezza termini Simone Inzaghi, reo di aver "distrutto" l'Inter: le parole dell'opinionista

Antonio Cassano, ex Inter e ora opinionista per "Viva El Fútbol", ha parlato dei nerazzurri e dell'avvicendamento in panchina tra Inzaghi e Chivu. Queste le parole all'indomani dell'eliminazione di Lautaro Martinez e compagni dal Mondiale per Club.

L'ACCUSA - “Prima di tutto, vado alla scelta Chivu: tutte quelle persone che facevano passare Inzaghi per un genio, un fenomeno… Lui in quattro anni ha distrutto l’Inter. Oggi possiamo tirare una linea e dire cos’ha fatto: ha distrutto l’Inter, ha vinto un campionato su quattro e tre li ha buttati. Non ha valorizzato nessuno. Ha preso per i fondelli tantissime persone, anche la gente dell’Inter. Aveva già l’accordo con l’Al-Hilal, poi è venuto fuori in questi giorni. La buffonata più grande, la barzelletta più grande che racconta agli altri, ma non a me, è questa: dire che stava già studiando il campionato arabo e che voleva fare quest’esperienza all’estero. Ma mi prendi per il c***? Sei andato a prendere 25 milioni all’anno, sei andato per i soldi. L’accordo era già trovato prima della finale, poi ha firmato".

NUOVO ALLENATORE - "Chivu? Nella vita bisogna dare anche fiducia ai ragazzi giovani. Ho avuto la fortuna di giocare con lui tre anni alla Roma e uno all’Inter. Era un giocatore di una personalità immensa, a 20 anni era capitano all’Ajax, mica una roba da tutti. Era capitano della nazionale. Giocatore fantastico, di un’educazione incredibile. La sua filosofia è saper giocare a calcio. Mi diceva sempre così: “Antonio, giocare a calcio è avere 80 minuti la palla e 10 l’altro. Può capitare che perdi qualche partita, ma le vinci così le gare”. Lui è nato con l’Ajax, io mi ricordo quando giocavamo contro. A Parma ha salvato la squadra come doveva fare. Andare all’Inter è complicato, spero possa cambiare la filosofia di gioco. Modulo? Io darei una sterzata, ma non sono allenatore. Confido nella scelta di Ausilio, di dare fiducia a Chivu. Ripartire col 3-5-2? Vai a cambiare ma non cambi: spero che possa modificare l’Inter e fare bene. È una grandissima incognita, anche se Cristian è competente. Sicuramente, meglio di quello che è andato”.