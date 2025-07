Cataldi pubblica la chat con Bove: "Te la scaravello all'incrocio, ti voglio bene". Detto fatto!

La Fiorentina non si ferma più e batte anche il Cagliari grazie ad un bellissimo gol dalla distanza di Danilo Cataldi: era dal 1960, unica volta in assoluto, che i viola non ottenevano otto successi di fila in campionato.

Il gol dell'ex Lazio era stato in qualche modo profetizzato via... whatsapp: lo stesso Cataldi ha postato lo screen della sua conversazione con il compagno, costretto in ospedale dopo il malore che lo ha colpito in campo una settimana fa contro l'Inter.

"Ao, quanto me manchi qua vicino allo stadio. Ti voglio bene. Oggi te la scaravello all'incrocio", i messaggi del numero 32, ai quali Bove ha risposto: "Ti voglio bene Dani, tranquillizza tutti. Sai che sto bene". E poi in risposta alla promessa di gol "Impossibile". Uomo di poca fede, il commento di Cataldi alla storia...