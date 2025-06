Catanzaro-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Mentre in Serie B è caos per le retrocessioni, sono in corso i playoff per decidere la terza squadra a salire in Serie A dopo Sassuolo e Pisa. E' tempo di semifinali, con il Catanzaro che ospiterà lo Spezia all'andata in programma mercoledì 21 maggio alle 20:30. Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

CATANZARO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANZARO-SPEZIACATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Esposito P., Lapadula. All. D’Angelo DOVE VEDERE CATANZARO-SPEZIA IN TV - Catanzaro-Spezia sarà visibile su Dazn. Per vederla in TV è necessario scaricare l'app di Dazn sulla propria smart tv. DOVE VEDERE CATANZARO-SPEZIA IN STREAMING - Catanzaro-Spezia sarà visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.