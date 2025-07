C'è un Milan che ha futuro: Scotti e Comotto volano in finale di Coppa Italia. E in campionato...

Il Milan Primavera non si ferma più e ora è a un passettino dalla vittoria della coppa Italia. Un gol del gioiellino Filippo Scotti (decimo stagionale) basta per avere la meglio sul Lecce in semifinale: il numero 99 milanista sfrutta un errore della difesa giallorossa per involarsi verso la porta di Vlad Rafailă per poi batterlo in uscita con un preciso destro che si insacca all'angolino. Successo meritato per una formazione guidata brillantemente dall'ex tecnico Roma Federico Guidi che ha sempre fatto la differenza nella categoria ed è arrivato in rossonero la scorsa estate grazie all'ottimo rapporto con il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine.

COMPETITIVO- L'unica formazione del mondo Milan ancora in corsa per tutti gli obiettivi prioritari è quella della Primavera: il sesto posto attuale in classifica varrebbe le finali scudetto in una stagione che li ha visti anche in vetta alla classifica nella prima parte. In coppa Italia è arrivata questa grande occasione di vincere un trofeo nella finale che dovrebbe giocarsi all'Arena Civica. Unico piccolo neo è il percorso di Youth League dove Liberali e compagni hanno pagato dazio alla sfortuna e un pizzico di inesperienza. La rosa rossonera, infatti, è piena di giocatori sotto età che stanno mostrando segnali di crescita evidenti sotto ogni punto di vista: "E' una grande soddisfazione perché i ragazzi meritano di andarsi a giocare la possibilità di vincere un trofeo dopo tutti i sacrifici che hanno fatto in questa stagione. Hanno fatto una prestazione positiva, meritando la vittoria. L'unico neo è quello di non aver capitalizzato le tantissime occasioni da gol create. E' giusto che i ragazzi sappiano che sono estremamente orgoglioso di loro. All'inizio c'erano 8/9 anni di differenza con il Lecce, giocavamo da sotto età e questa è cresciuta quando abbiamo inserito Comotto. La filosofia del Milan è questa: coniugare le prestazioni con le vittorie e la valorizzazione dei giovani" ha detto Guidi a fine partita.

TALENTI IN RAMPA DI LANCIO - La mentalità e le idee di Guidi e la visione di Vergine. Ecco la coppia che può far sognare un finale straordinario alla Primavera del Milan. Ma il più grande risultato rimane la valorizzazione di tanti ragazzi destinati a un grande futuro. Di Liberali si è scritto tanto ma da Longoni, Bonomi, Scotti e Comotto rappresentano un patrimonio tecnico sia per il club rossonero che per le selezioni giovanili azzurre. Senza nulla togliere ai Magni, Paloschi e Sala protagonisti di una grande stagione. L'appuntamento con la storia ora è al prossimo 9 aprile per una finale di Coppa Italia raggiunta meritatamente.