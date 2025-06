Ceferin: "Disgustato dai media inglesi. Chiedete scusa a Southgate"

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin è intervenuto durante l’intervista del format Legends Lounge con l’ex difensore della nazionale inglese Rio Ferdinand e ha difeso con forza il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate a pochi minuti dall'inizio della finale degli Europei 2024 contro la Spagna.

“Sono quasi disgustato dall’atteggiamento dei media inglesi nei confronti di Southgate. È il più vincente che l’Inghilterra abbia mai avuto, eppure è stato attaccato e ridicolizzato, salvo essere trattato poi come un eroe, una volta raggiunta la finale dell’Europeo. Mi aspetto che gli chiedano scusa: so che questo genere di cose accade nel calcio, ma non è giusto”.