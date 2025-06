Cellino iscrive il Brescia in Serie C? Cosa cambia per i ripescaggi

Con una mossa a sorpresa Massimo Cellino starebbe per presentare domanda d'iscrizione al prossimo campionato di Serie C per il Brescia. Penalizzato con 4 punti in meno in classifica nel passato campionato di Serie B (retrocedendo) e con altri 4 punti nel prossimo (eventuale) campionato.

Presentando entro la scadenza del prossimo 24 giugno la domanda d'iscrizione (che verrebbe comunque respinta), così Cellino non cambierebbe il destino del Brescia, praticamente già condannato al fallimento visto che lo stesso presidente non ha rispettato la scadenza dello scorso 6 giugno per pagare gli stipendi arretrati a dipendenti e tesserati per un totale di oltre 4 milioni di euro compresi i contributi.

Però, con l'eventuale domanda d'iscrizione per il Brescia, cambierebbe la squadra ripescata in Serie C: il Ravenna (dalla Serie D che ha confermato in panchina l'allenatore Marco Marchionni), altrimenti toccherebbe al Caldiero Terme (retrocesso dalla C). Confermati invece gli altri due avvicendamenti: la neonata squadra Under 23 dell'Inter al posto della Spal e la Pro Patria ripescata al posto della Lucchese. Niente da fare per il Milan Futuro, retrocesso in Serie D.