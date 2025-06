Cesena, è D'Aversa il nuovo allenatore

Il, formazione neopromossa in Serie B,a raccogliere l’eredità di Domenico Toscano e a guidare la formazione romagnola nella prossima stagione, dopo aver raggiunto un accordo sulla base di un contratto annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Il tecnico abruzzese era stato seguito da altre formazioni del campionato cadetto (Bari) e di Serie A, ma ha deciso di ripartire dalla B per dimenticare l’amarezza della sua ultima esperienza al Lecce.

Esonerato lo scorso 11 marzo in seguito al grave episodio che lo aveva visto protagonista del finale della partita contro l’Hellas Verona - quando aveva colpito con una testata l’attaccante scaligero Henry - nella sua carriera D’Aversa ha iniziato il proprio percorso alla guida della Virtus Lanciano nel 2014 (ultima squadra nella quale ha militato da calciatore), prima di guidare il Parma dal dicembre 2016 all’agosto 2020, con cui ottiene una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. Torna in Emilia nel gennaio 2021 al posto di Liverani, ma sarà esonerato al termine del campionato. Dall’estate successiva prende le redini della Sampdoria, con cui però l’avventura si conclude nel gennaio 2022.

Il Cesena è reduce dalla vittoria del girone B del campionato di Serie C, dominato dalla prima all’ultima giornata e concluso con un totale di 96 punti, frutto di 30 vittorie, 6 pareggi e appena 2 sconfitte, con 80 reti all’attivo e 19 subite. Al termine della stagione, la squadra allenata da Toscano ha pure conquistato la Supercoppa di Serie C, grazie alla vittoria sul Mantova e al pareggio contro la Juve Stabia.