Cessione Monza, l'ad di Fininvest: "Obiettivo firme a stretto giro. Investimento non più sostenibile"

La giornata di giovedì 26 giugno 2025 è stata decisiva per il futuro del Monza Calcio. Il gruppo Fininvest della famiglia Berlusconi ha chiuso il proprio bilancio 2024 e nelle riunioni si è parlato inevitabilmente anche del futuro del club brianzolo per cui, da qualche settimana, c'è sul tavolo una proposta di acquisto da parte del fondo Beckett Layne Ventures, un consorzio di investitori capitanato dall'ex-dirigente della Roma, Mauro Baldissoni. Una cessione che, come confermato dall'ad di Fininvest Danilo Pellegrino dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.

SVALUTAZIONE - La quotazione del Monza è stata svalutata nel corso dell'ultimo anno non solo per la retrocessione in Serie B, ma anche per la volontà di Silvio Berlusconi nel suo testamento di fare una donazione da 60 milioni alla fondazione Doris. Oggi il valore del club è sceso intorno ai 30 milioni ed è questa la cifra su cui si sta trattando con il fondo Beckett Layne.

"FIRME A STRETTO GIRO" - Ora l'obiettivo di Fininvest è quello di arrivare in tempi brevi ad una cessione che libererebbe da un lato l'azienda da un investimento ritenuto non più sostenibile e dall'altro lo stesso Monza che potrebbe essere autonomo nella gestione: "Cessione? Non commentiamo i nomi. Posso solo dire che siamo vicini a chiudere un accordo e, non appena sarà definito, sarà comunicato ufficialmente".

NON PIU' SOSTENIBILE - "Per Silvio Berlusconi il Monza era prima di tutto passione. Ha creduto nel progetto e ne ha ricevuto grandi soddisfazioni. Era stato lui stesso ad avviare il processo di ricerca di un partner in grado di sostenere il club. In questi anni Fininvest ha investito quasi 300 milioni, portando il Monza per la prima volta in Serie A. Tuttavia, come accade per qualsiasi azienda, abbiamo il dovere di valutare costantemente la sostenibilità degli investimenti".