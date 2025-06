Champions, la finale PSG-Inter: dove vederla in chiaro

Sabato prossimo, il 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera, l’Inter scenderà in campo per disputare la seconda finale di Champions League nel giro di tre stagioni, con l’obiettivo di sollevare il trofeo per la quarta volta nella sua storia.

DOVE VEDERLA IN CHIARO - Dopo la sconfitta contro il Manchester City nel 2023, questa volta i nerazzurri affronteranno il Paris Saint-Germain, che non ha mai conquistato la Champions League nella sua storia. La finale di Champions sarà visibile anche in chiaro:Sky ha deciso di trasmettere l’incontro in diretta in chiaro su TV8.La pay-tv di Comcast non cederà dunque i diritti della sfida ad un’altra emittente, ma come accaduto per la semifinale di ritorno Inter-Barcellona aprirà le porte del big match al suo canale in chiaro (al canale numero 8 del digitale terrestre).

Per quanto riguarda questa sfida, la trasmissione in chiaro è contemplata dalle norme AgCom sugli eventi di grande interesse per il Paese. Nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” è inserita infatti anche la finale di Champions League, solamente qualora preveda la presenza di almeno una squadra italiana.