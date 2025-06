Champions League 2025/26: tutte le squadre qualificate alla League Phase

In attesa della finale dell'edizione 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Inter, prende forma l'insieme delle squadre che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League, con finale assegnata alla città di Budapest. Di seguito l'elenco delle squadre già qualificate, in aggiornamento via via che terminano i vari campionati: mancano quattro squadre.

PRIMA FASCA - Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcellona.

SECONDA FASCIA - Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht, Juventus

TERZA FASCIA -Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Club, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia

QUARTA FASCIA- Athletic Club, Newcastle, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise