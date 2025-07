Champions League - Atalanta, Inter, Juventus e Milan: chi ha più possibilità di finire in Top 8 e chi va ai playoff

Ultima partita, ancora novanta minuti per gli ultimi verdetti in UEFA Champions League: chi ha chiuderà tra le prime otto, chi tra le 24 e chi invece saluterà la competizione?

Mercoledì 29 gennaio va in scena l'ottava e ultima giornata della fase campionato della massima competizione europea, tutte le gare si giocano in contemporanea alle 21 perché i giochi sono ancora aperti.

Quasi tutti, perché qualcuno sa già quale sarà il proprio futuro: Liverpool, Barcellona e Arsenal, ad esempio, hanno già blindato il posto tra le prime otto e dunque ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Certi di andare ai playoff PSV e Celtic, mentre ben nove squadre hanno chiuso il loro cammino europeo in questa stagione: Bologna, Stella Rossa, Lipsia, Sparta Praga, Sturm Graz, Girona, Salisburgo, Young Boys e Slovan Bratislava.

Tutte le altre sono ancora in corsa, chi per finire tra le prime otto e chi tra le prime 24: ma chi ha più possibilità?

LO STUDIO DELLE PERCENTUALI - A fornire la risposta è stato il supercomputer di Opta, che ha analizzato la situazione di tutte le squadre in questa Champions stabilendo le percentuali di ognuna di chiudere al primo posto, in Top 8, in zona playoff o anche di restare fuori da tutto. A giocarsi la possibilità di chiudere al primo posto sono solo due squadre, con percentuali abbastanza nette: 89,1% per il Liverpool, attuale capolista, e 10,9% per il Barcellona, distante 3 punti dai Reds.

ATALANTA, INTER, JUVE E MILAN: CHI HA PIU' POSSIBILITA' DI ANDARE AGLI OTTAVI? - Alle spalle loro e dell'Arsenal, si apre l'elenco delle squadre in lizza per gli altri cinque slot, dal 4° all'8° posto, che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale. E tra queste ci sono anche le italiane.

L'Inter di Simone Inzaghi è quella più avanti e a un passo dalla qualificazione, come testimoniano anche le percentuali: 97,7% di chiudere in Top 8, solo 2,3% di finire nel gruppo playoff. I nerazzurri affronteranno il Monaco per chiudere la fase campionato.

Percentuali più basse, ma comunque buone, per il Milan di Sergio Conceiçao dopo la vittoria sul Girona: 73,6% di andare direttamente agli ottavi di finale, 26,4% di chiudere solo tra le prime 24. Tutto si deciderà a Zagabria contro la Dinamo.

Discorso diverso per quanto riguarda l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nonostante il 5-0 allo Sturm Graz nel settimo turno: 35,1% di finire tra le prime otto e 64,9% di andare ai playoff, percentuali condizionate dall'impegno in trasferta a Barcellona dell'ultima giornata.

Ridotte al lumicino infine le chance della Juventus di Thiago Motta di andare direttamente agli ottavi secondo il supercomputer di Opta: 0,8%, contro il 99,2% di andare ai playoff dopo l'ultima partita.

Da segnalare, nella lotta playoff, le percentuali del Manchester City di Pep Guardiola, che arriva all'ultima giornata da 25esimo in classifica e quindi fuori da tutto: le possibilità di centrare l'obiettivo minimo all'ultima giornata sono alte, il 63,8%.

LE TABELLE - Di seguito le tabelle relative all'analisi di Opta:

L'ULTIMA GIORNATA - Diamo uno sguardo al calendario. Di seguito le partite dell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League:

Aston Villa (9°) vs Celtic (18°)

Barcelona (2°) vs Atalanta (7°)

Bayer Leverkusen (8°) vs Sparta Praga (29°)

Bayern Monaco (15°) vs Slovan Bratislava (35°)

Borussia Dortmund (14°) vs Shakhtar Donetsk (27°)

Brest (13°) vs Real Madrid (16°)

Dinamo Zagabria (26°) vs Milan (6°)

Girona (31°) vs Arsenal (3°)

Inter (4°) vs Monaco (10°)

Juventus (17°) vs Benfica (21°)

Lille (12°) vs Feyenoord (11°)

Manchester City (25°) vs Club Brugge (20°)

PSV (19°) vs Liverpool (1°)

Red Bull Salisburgo (34°) vs Atlético Madrid (5°)

Sturm Graz (33°) vs RB Lipsia (30°)

Sporting CP (23°) vs Bologna (28°)

Stoccarda (24°) vs Paris Saint-Germain (22°)

Young Boys (36°) vs Stella Rossa (32°)