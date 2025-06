Champions League, Bayern Monaco-Real Madrid: ecco perché non ci sono diffidati

Niente diffidati nella semifinale d'andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid: giunti a questo punto del torneo, i cartellini gialli vengono completamente azzerati. Per questo motivo non ci sono calciatori a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno e soltanto degli eventuali espulsi potrebbero saltare la sfida prevista la prossima settimana.