Al via le semifinali, come sempre con grande spettacolo. Torna la UEFA Champions League e si entra nella fase più calda della competizione: all'Allianz Arena di Monaco di Baviera in scena una grande classica continentale, alle ore 21 finisce 2-2 tra il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con la doppietta di Vinicius, a quota 5 in Champions League (una rete su rigore) e i gol di Sané e Kane su rigore (capocannoniere con 8 reti in Champions League, come Mbappé). Tedeschi e spagnoli, reduci dall'eliminazione nei quarti rispettivamente di Arsenal e dei campioni uscenti del Manchester City, impattano nell'andata, primo atto della doppia sfida che si concluderà mercoledì 8 maggio al Santiago Bernabeu con il ritorno, a questo punto decisivo. Il Bayern prova a tornare in finale di Champions quattro anni dopo l'ultima volta (nel 2020 vinse contro il PSG), il Real Madrid non ci arriva dal 2022, anno del trionfo sul Liverpool.

IL TABELLINO

Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka (dal 46' Guerreiro); Sané (dall'87' Davies), Muller (dall'80' Gnabry), Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho (dal 65' Camavinga), Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos (dal 75' Modric); Bellingham (dal 75' Brahim Diaz); Rodrygo (dall'87 Joselu), Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

MARCATORI: 24' e 83' rig. Vinicius Jr (R), 53' Sané (B), 57' rig. Kane (B).

ARBITRO: Clement Turpin (FRA)

AMMONITI: 44' Mazraoui (B), 64' Kroos (R), 82' Kim (B), 90'+1' Lucas Vazquez (R).

ESPULSI

I GOL E LE AZIONI SALIENTI

83' ANCORA VINICIUS, 2-2 REAL SU RIGORE! - Trasformazione perfetta come quella di Kane: spiazzato Neuer, quinto gol per il brasiliano.

82' - Altro penalty, stavolta per il Real Madrid: Vinicius allunga per Rodrygo, steso in area da Kim che si prende il giallo.

79' - Occasione Vinicius. Caclia dalla sinistra e lo mura Neuer, che gli chiude lo specchio e respinge il suo sinistro.

66' - Ancora Kane! Girata deviata da Rudiger, pallone che esce di poco.

87' RIBALTONE BAYERN, KANE! - Esecuzione perfetta: spiazzato Lunin per il destro incrociato che vale il vantaggio dei bavaresi e l'ottavo gol in Champions del capocannoniere, assieme a Mbappè.

56' - In tre minuti svolta la partita: Muller libera Musiala che entra in area e viene colpito da Vazquez, nessun dubbio per Turpin.

53' PARI BAYERN, SANE'! - L'ex City converge dalla destra in velocità con la palla al piede. Mendy non accorcia: violenta la conclusione sul primo palo che sorprende Lunin.

51' - Occasione per Kroos! Azione ispirata da Vinicius e rifinita da Bellingham: destro a giro del tedesco, vola Neuer che respinge!

43' - Kane vicino al pari su punizione: il tiro dell'inglese sibila di poco a lato di Lunin.

24' REAL MADRID IN GOL, VINICIUS JR! - Come spesso capita, la squadra di Ancelotti la sblocca sorniona al primo tiro: grande passaggio filtrante di Kroos, buco di Kim e la palla arriva a Vinicius, che a tu per tu con un non reattivo Neuer lo giustizia con un bel rasoterra, segnando il quarto gol in questa Champions League.

9' - Kane ci prova da metacampo, ma non riesce a sorprendere Lunin: tentativo ambizioso ma pericoloso.

7' - Ancora Sané, liberato sempre sulla sinistra: il mancino dell'ex City finisce alto di poco.

1' - Subito clamorosa occasione per Sané, liberato sul vertice destro dell'area piccola: il tedesco non riesce però a battere Lunin, calciandogli addosso.