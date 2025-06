Fullkrug fa sognare il Borussia Dortmund: 1-0 al PSG, Mbappé si ferma al palo

Il Borussia Dortmund si prende il primo round contro il Paris Saint-Germain. Finisce 1-0 la semifinale d'andata di UEFA Champions League, al Signal Iduna Parka decide la rete di Niclas Fullkrug nel primo tempo, un mancino sul primo palo (dopo elegante stop su bellissimo lancio di Schlotterbeck) che fulmina Donnarumma.

Recrimina il PSG per qualche occasione sprecata e, soprattutto, i due pali interni colpiti da Mbappé e Hakimi nella stessa azione durante il secondo tempo.

Tra sei giorni, martedì 7 maggio (ore 21), la gara di ritorno al Parco dei Principi di Parigi: per arrivare a Wembley i gialloneri di Edin Terzic avranno il doppio risultato a disposizione (vittoria e pareggio), mentre il PSG di Luis Enrique dovrà trovare un'altra rimonta dopo quella contro il Barcellona ai quarti di finale per superare il turno.

IL TABELLINO

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain 1-0

MARCATORI: 36' Fullkrug (D).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson (dall'87' Wolf), Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt (dall'87' Nmecha), Adeyemi (dall'83' Reus); Fullkrug (dal 90+1' Moukoko). All. Terzic.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez (dal 42' Beraldo), Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola (dal 65' Kolo Muani). All. Luis Enrique.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).

AMMONITI: 19' Maatsen (D), 53' Fabian Ruiz (P), 74' Schlotterbeck (D).

GOL E AZIONI SALIENTI

87' - Zaire-Emery inventa per Fabian Ruiz, che sciupa ancora di testa.

84' - Dortmund pericoloso: imbucata di Sancho per Brandt, Marquinhos salva il PSG murando la conclusione. Sul proseguimento dell'azione, prova Reus di testa ma manda alto.

82' - Altra occasione PSG con Zaire-Emery, pallone fuori.

80'- Grande occasione per il PSG: Vitinha lancia Hakimi, pallone a rimorchio per Dembélé che dal dischetto del rigore manda alle stelle.

72' - Grande palla di Mbappé per Dembélé, ma Kobel esce e mura la conclusione del francese.

66' - Punizione dalla sinistra per il Dortmund, cross di Maatsen e colpo di testa di Fullkrug alto.

60' - Sancho vola via sulla destra, pallone dentro per Fullkrug che tutto solo sul dischetto del rigore colpisce male e manda alto.

59' - Si rivede il Dortmund: sponda di Fullkrug per Brandt, ma il trequartista tedesco calcia a lato.

56' - Occasionissima per il PSG: verticalizzazione illuminante di Marquinhos, Fabian Ruiz sbuca alle spalle dei difensori del Dortmund ma di testa sciupa mandando a lato.

54' - Ci prova ancora Mbappé, calcia forte ma tra le braccia di Kobel.

51' - Doppio palo del PSG: il primo - interno - lo colpisce Mbappé con uno splendido destro a giro, sul proseguimento dell'azione altro palo interno colpito da Hakimi.

48' - Ci prova Barcola dal limite, Kobel blocca la conclusione.

45+4' - Altro brivido per il PSG nel finale: Sabitzer colpisce in maniera non perfetta al volo sugli sviluppi di una punizione, il pallone sbatte per terra e si impenna, Donnarumma blocca in due tempi evitando il tocco sotto misura di Fullkrug.

45+2' - Accelerazione di Dembélé sulla destra, mette il pallone in mezzo rasoterra, Kobel buca l'intervento ma nessun attaccante del PSG arriva per il tocco decisivo e la difesa allontana.

44' - Borussia Dortmund vicino al raddoppio: sponda di Fullkrug per Sabitzer che calcia al volo, Donnarumma riesce a respingere.

42' - Tegola per il PSG: si fa male Lucas Hernandez, al suo posto Luis Enrique inserisce Lucas Beraldo.

36' - GOL DEL BORUSSIA DORMUND: lancio meraviglioso di Schlotterbeck dalla difesa e stop elegante di Fullkrug, l'attaccante con il sinistro batte Donnarumma sul primo palo.

18' - Ancora Dembélé da fuori, pallone di nuovo a lato.

14' - Brandt serve Sabitzer in area, conclusione ravvicinata murata da Donnarumma.

11' - Primo tentativo di Dembélé dalla distanza, pallone a lato.