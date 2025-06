Champions League: chi va agli ottavi, chi ai playoff e chi viene eliminato. La situazione al giro di boa

La Fase Campionato della UEFA Champions League 2024/25 è arrivata al giro di boa: chi va agli ottavi, chi ai playoff e chi invece viene eliminato, la situazione attuale.

Si è concluso il quarto turno della prima fase prevista dal nuovo format. Ognuna delle 36 squadre partecipanti deve infatti giocare 8 partite contro altrettante squadre diverse, due per ciascuna delle quattro fasce in cui sono suddivise.

La classifica è unica e prevede tre diversi percorsi al termine della fase campionato: le prime otto squadre in classifica si qualificano direttamente agli ottavi di finale; le seguenti sedici (dalla 9a alla 24a posizione) si giocheranno l'accesso agli ottavi attraverso i playoff e le prime otto di questo gruppo (dalla 9a alla 16a) saranno teste di serie; le restanti squadre (dalla 25a posizione in giù) saranno definitivamente eliminati dalla Champions e dalle coppe europee per questa stagione. A differenza del precedente format infatti, non è previsto alcun passaggio in Europa League.

Arrivati al giro di boa, cosa dice la classifica? L'Italia sorride, perché allo stato attuale avrebbe una squadra direttamente agli ottavi e tre ai playoff, analizziamo.

CHI VA AGLI OTTAVI OGGI - Ad oggi, l'Inter sarebbe l'unica squadra italiana direttamente qualificata agli ottavi di finale con 10 punti, gli stessi di Sporting, Monaco e Brest. E' il gruppone delle seconde alle spalle del Liverpool, unica formazione a punteggio pieno. Completano il gruppo delle migliori otto Barcellona, Borussia Dortmund e Aston Villa a quota 9.

1) Liverpool - 12 punti

2) Sporting - 10 punti (+7 differenza reti)

3) Monaco - 10 punti (+6 diff reti, 10 gol fatti e 4 subiti)

4) Brest - 10 punti (+6 diff reti, 9 gol fatti e 3 subiti)

5) Inter - 10 punti (+6 diff reti, 6 gol fatti e 0 subiti)

6) Barcellona - 9 punti (+10 diff reti)

7) Borussia Dortmund - 9 punti (+7 diff reti)

8) Aston Villa - 9 punti (+5 diff reti)

CHI VA AI PLAYOFF OGGI - Sono invece tre le squadre italiane a rientrare in questo gruppone: l'Atalanta, con l'Inter unica squadra a non aver ancora subito un gol; la Juventus e il Milan, risalito grazie al successo in casa del Real Madrid. In questo elenco figurano anche big come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Atletico.

9) Atalanta - 8 punti

10) Manchester City - 7 punti (+6 differenza reti)

11) Juventus - 7 punti (+2 diff reti, 7 gol fatti e 5 subiti)

12) Arsenal - 7 punti (+2 diff reti, 3 gol fatti e 1 subito)

13) Bayer Leverkusen - 7 punti (+1 diff reti, 6 gol fatti e 5 subiti)

14) Lille - 7 punti (+1 diff reti, 5 gol fatti e 4 subiti)

15) Celtic - 7 punti (0 diff reti)

16) Dinamo Zagabria - 7 punti (-2 diff reti)

17) Bayern Monaco - 6 punti (+4 diff reti)

18) Real Madrid - 6 punti (+2 diff reti, 9 gol fatti e 7 subiti)

19) Benfica - 6 punti (+2 diff reti, 7 gol fatti e 5 subiti)

20) Milan - 6 punti (+1 diff reti)

21) Feyenoord - 6 punti (-3 diff reti, 7 gol fatti e 10 subiti)

22) Club Brugge - 6 punti (-3 diff reti, 3 gol fatti e 6 subiti)

23) Atletico Madrid - 6 punti (-4 diff reti)

24) PSV - 5 punti

CHI VIENE ELIMINATO OGGI - Ci sono sorprese anche nell'elenco delle squadre che oggi sarebbero eliminate dalla Champions League. C'è il Bologna, con un solo punto conquistato finora, ma c'è soprattutto il Paris Saint-Germain, che contro l'Atletico Madrid ha perso la sua seconda gara e apre l'elenco delle scontente. Spicca in negativo anche il Lipsia, zero punti al momento.

25) PSG - 4 punti (-2 differenza reti)

26) Sparta Praga - 4 punti (-3 diff reti, 5 gol fatti e 8 subiti)

27) Stoccarda - 4 punti (-3 diff reti, 3 gol fatti e 6 subiti)

28) Shakhtar Donetsk - 4 punti (-3 diff reti, 2 gol fatti e 5 subiti)

29) Girona - 3 punti (-4 diff reti)

30) Salisburgo - 3 punti (-7 diff reti)

31) Bologna - 1 punto

32) Lipsia - 0 punti (-5 diff reti, 4 gol fatti e 9 subiti)

33) Sturm Graz - 0 punti (-5 diff reti, 1 gol fatto e 6 subiti)

34) Young Boys - 0 punti (-10 diff reti)

35) Stella Rossa - 0 punti (-12 diff reti)

36) Slovan Bratislava - 0 punti (-13 diff reti)