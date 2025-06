Il primo atto è dell'Aston Villa: 3-1 al Club Brugge nell'andata degli ottavi di Champions

L'Aston Villa batte il Club Brugge in Belgio per 3-1 nella gara di andata degli ottavi di Champions League e si porta in vantaggio in vista della sfida di ritorno (in programma mercoledì 12 marzo alle 21). Gli inglesi la sbloccano subito con Bailey, ma dopo pochi istanti arriva il pareggio del solito De Cuyper. Nel finale, poi, un autogoal di Mechele e il rigore trasformato da Asensio, portano i Villans al successo.

IL TABELLINO

CLUB BRUGGE-ASTON VILLA 1-3

MARCATORI: 3' Bailey (A), 12' De Cuyper (C), 82' aut. Mechele (C), 87' Asensio (A)

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe (90+1' Skoras), Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika (90+1' Vetlesen); Talbi (86' Siquet), Vanaken, Tzolis; Jutglà (86' Nielsen). All. Hayen.

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Konsa, Disasi (64' Cash), Mings, Digne; McGinn (64' Ramsey), Tielemans; Bailey (64' Kamara), Rogers, Rashford (64' Asensio); Watkins (90+1' Bogarde). All. Emery.

ARBITRO: Joao Pinheiro

AMMONITI: -

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI:

87' - GOL ASTON VILLA! Rigore per gli inglesi: Asensio si presenta dal dischetto e non sbaglia. Mignolet intuisce ma non basta.

82' - AUTOGOL CLUB BRUGGE! Errore clamoroso di Mechele che nel tentativo di allontanare il pallone beffa Mignolet sul palo destro.

69' - Bruges vicinissimo al vantaggio: Vanaken salta e colpisce il pallone di testa che finisce fuori di un soffio.

68' - Occasione Aston Villa con Asensio che impegna Mignolet.

55' - Ci prova Onyedika con un gran tiro dalla distanza: para Martinez.

30' - Occasione Bruges: tiro ravvicinato di Talbi, respinge Martinez.

12' - GOAL CLUB BRUGGE! Tzolis triangola in area con De Cuyper che segna con un tiro che si insacca nell'angolino basso di destra.

3' - GOAL ASTON VILLA! La sbloccano subito gli inglesi: Mings stacca alto e prolunga di testa il pallone per Bailey che tutto solo in area infila il portiere.