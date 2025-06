Champions League, derby nei playoff? Come funziona il regolamento per Juventus e Milan

Cala il sipario sulla League Phase, la fase a girone unico della Champions League 2024/25 e con esso arrivano gli accoppiamenti e la definizione del tabellone sia per il playoff che per gli ottavi di finale dove soltanto il sorteggio di venerdì 31 gennaio definirà alla perfezione la scelta fra teste di serie e seconde fasce.

Ma come funziona il regolamento e un derby fra squadre della stessa nazione è possibile? La risposta è sì, dato che non ci sono limitazioni agli scontri fra squadre dello stesso paese né nella fase a playoff, né nella fase a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale a cui l'Inter è riuscita a qualificarsi direttamente.

In questo senso per Juventus, Milan e Atalanta c'è la possibilità di un derby e più nel dettaglio è la società bianconera di Thiago Motta che potrebbe trovarsi di fronte, in base al sorteggio dell'urna di Nyon, proprio i rossoneri. È possibile, inoltre, che ci possa essere un derby italiano con l'Inter negli ottavi di finale. Nello specifico Milan e PSV saranno teste di serie: una giocherà contro la Juventus e una contro il Feyenoord. A loro volta, una vincente giocherà contro l'Inter e l'altra vincente affronterà invece l'Arsenal