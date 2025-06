Champions League, Feyenoord-Milan e PSV-Juventus in esclusiva su Amazon Prime Video

Terminato il maxi-girone della nuova edizione della Champions League, è tempo dei playoff per accedere agli ottavi di finale, a cui prenderanno parte le squadre qualificate tra il nono e il ventiquattresimo posto. Per l'Italia in campo Milan, Juventus e Atalanta, che affronteranno, rispettivamente, Feyenoord, PSV e Bruges. LE PARTITE SU AMAZON - Sono state scelte le partite dei playoff che verranno trasmesse su Amazon Prime Video. Si tratta della partita di andata di Rotterdam tra Feyenoord e Milan di mecoledì 12 febbraio (calcio di inizio alle 21) e di quella di ritorno di Eindhoven tra PSV e Juventus di mercoledì 19 febbraio (calcio di inizio alle 21). CALENDARIO - In diretta su Sky e su Now Tv le altre partite: Juventus-PSV di martedì 11 febbraio, Bruges-Atalanta di mercoledì 12 e Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges di martedì 18.