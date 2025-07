Champions, sorteggio dei playoff: Juventus-PSV, Feyenoord-Milan e Bruges-Atalanta. C'è Manchester City-Real Madrid, tutte le date e gli orari

Archiviata la League Phase, la Champions League 2024-2025 ha iniziato a definire quella che sarà la fase a eliminazione diretta. Solo l'Inter fra le italiane ha centrato l'accesso diretto agli ottavi di finale mentre Milan, Juventus e Atalanta passeranno dagli spareggi. A Nyon presso la sede della Uefa sono andati in scena i sorteggi degli accoppiamenti dei playoff (che andranno in scena l'1/12 e il 18/19 febbraio in doppia gara di andata e ritorno). Evitati i derby, la Juventus ha pescato il PSV Eindhoven, il Milan è stato accoppiato con il Feyenoord e l'Atalanta sfiderà il Bruges.

QUI IL CALENDARIO DEI PLAYOFF CON DATE E ORARI

GLI OTTAVI IL 21 FEBBRAIO - E l'Inter? Il sorteggio degli ottavi di finale andrà in scena invece il 21 febbraio. Da lì si scoprirà in quale lato del tabellone finirà l'Inter e da lì verrà tracciata l'intera strada verso la finale in programma a Monaco di Baviera.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF



Lato sinistro

Brest - PSG

Bruges - Atalanta

Manchester City-Real Madrid

Juventus - PSV

Lato destro

Monaco - Benfica

Sporting - Borussia Dortmund

Celtic - Bayern Monaco

Feyenoord - Milan