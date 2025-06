Champions League, la Germania avrà cinque squadre come l'Italia: ora è UFFICIALE

Niclas Fullkrug fa felice il Borussia Dortmund ma non solo, festeggia anche la Germania: avrà cinque squadre nella prossima UEFA Champions League, proprio come l'Italia.

La Federazione tedesca aveva bisogno di un successo da parte dei gialloneri di Edin Terzic contro il Paris Saint-Germain nella semifinale d'andata al Signal Iduna Park e il BVB ha risposto presente, il gol di Fullkrug firma l'1-0 contro il PSG che regala gli ultimi punti necessari per blindare la presenza in uno dei primi due posti del ranking stagionale UEFA, quelli che danno diritto ai cinque slot nel nuovo format della massima competizione europea.

Nulla da fare per l'Inghilterra, che resta tagliata fuori dalla corsa ai primi due posti: gli inglesi avranno 'solo' quattro squadre nella nuova Champions.

DORTMUND, FESTA DOPPIA - Il Borussia Dortmund peraltro sorride due volte, perché il quinto slot per la Germania garantisce ai gialloneri la presenza nella prossima Champions a prescindere dalla vittoria o meno in questa edizione: il BVB è quinto in classifica con 57 punti, 12 in più dell'Eintracht Francoforte a tre giornate dalla fine della Bundesliga, e dunque questa notte ha blindato ufficialmente la qualificazione come Lipsia e Stoccarda, che si aggiungono al Bayer Leverkusen campione e al Bayern Monaco.

LE CINQUE SQUADRE DELLA BUNDESLIGA QUALIFICATE ALLA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE

Bayer Leverkusen

Bayern Monaco

Stoccarda

RB Lipsia

Borussia Dortmund