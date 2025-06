Champions League, il PSG distrugge il Brest: 7-0 e qualificazione agli ottavi. Passa anche il Borussia Dortmund

Si chiudono oggi i playoff di Champions League. Borussia Dortmund-Sporting finisce 0-0, con Guirassy che sbaglia un rigore:passano i tedeschi in virtù del 3-0 dell'andata. Agli ottavi affronteranno una tra Lille e Aston Villa Alle 21:00 il PSG si scatena e, dopo il 3-0 dell'andata, batte 7-0 il Brest con le reti di Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doue, Mendes, Ramos e Mayulu. Agli ottavi i parigini incontreranno una tra Liverpool e Barcellona Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione . Segui la Champions League su Now TVSEGUI LA DIRETTA SU NOW TV