Champions League: il Barcellona vince col Dortmund, ok Atletico Madrid e Arsenal

Nuova giornata di Champions con due italiane in campo: la Juventus ospita il Manchester City di Guardiola, il Bologna gioca in Portogallo con il Benfica e il Milan ospita la Stella Rossa. L'occhio è puntato sulle squadre di Serie A ma non solo, perché in programma ci sono altre sei partite: l'Atletico Madrid ha aperto il mercoledì di Champions con una doppietta di Griezmann e un gol di Julian Alvarez, 3-1 allo Slovan Liberec; alla stessa ora il Lille ha vinto 3-2 contro gli austriaci dello Sturm Graz, a segno anche l'ex Atalanta Bakker. Dalle 21 parte la serata delle doppiette: Saka firma la vittoria dell'Arsenal contro il Monaco, a chiudere la partita un gol di Havertz; botta e risposta tra Guirassy e Ferran Torres in Borussia Dortmund-Barcellona: due gol per uno, a fare la differenza è la rete di Raphinha che aveva aperto la gara. A chiudere il mercoledì di Champions i quattro gol del Feyenoord allo Sparta Praga (a segno anche il messicano Gimenez) e le cinque reti dello Stoccarda allo Young Boys. Da cerchiare in rosso è la sfida di Dortmund, dove il Borussia ospiterà il Barcellona di Flick.