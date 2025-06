BORUSSIA DORTMUND IN FINALE DI CHAMPIONS: Hummels e quattro legni eliminano il Psg

E' il Borussia Dortmund la prima finalista della Champions League 2023/24: i gialloneri vincono in casa del Psg con lo stesso risultato del Signal Iduna Park, 1-0, ed eliminano i francesi che tra andata e ritorno hanno colto sei legni senza riuscire a segnare nemmeno una volta. Di Mats Hummels la rete che ha deciso il ritorno: e di ritorno si tratterà, perché lui e Reus tornano in finale di Champions a Wembley 11 anni dopo l'ultima, sempre nel mitico stadio di Londra, nel 2013, persa contro il Bayern Monaco. Cha sarà impegnato nell'altra semifinale contro il Real Madrid...

IL TABELLINO

Psg-Borussia Dortmund 0-1 (totale 0-2)

RETI: 50' Hummels

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery (76' Lee), Vitinha, Fabian Ruiz (63' Asensio); Dembelé, Ramos (63' Barcola), Mbappé. All. Luis Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho (67' Sule), Brandt (85' Nmecha), Adeyemi (56' Reus); Fullkrug. All. Terzic.

ARBITRO: Orsato (ITA)

AMMONITI: 64' Sabitzer (B), 75' Dembélé (P), 83' Hakimi (P)

GOL E AZIONI SALIENTI

87' - QUARTO LEGNO! Vitinha da fuori, tiro perfetto e portiere immobile ma ancora traversa! Incredibile.

86' - TRAVERSA! ANCORA LEGNO! Stavolta è Mbappé che calcia con rimbalzo da centro area, Kobel si salva con l'aiuto della traversa!

82' - OCCASIONE PSG! Angolo da destra di Lee, irrompe Marquinhos che colpisce da vicino ma la palla esce incredibilmente alla destra di Kobel!

80' - Schlotterbeck mura due volte in area su Asensio, poi Kobel è bravo in un secondo momento a deviare in angolo un tiro insidioso di Mbappé.

62' - PALO! Secondo palo del Psg con Nuno Mendes che centra il legno con una conclusione precisa, fin troppo precisa dal limite!

61' - Occasione Psg: Gonçalo Ramos calcia di prima in area su cross di Vitinha da destra, palla alta di poco!

50' - GOL SBAGLIATO, GOL SUBITO! Hummels incorna di testa battendo Beraldo e trafiggendo Donnarumma su corner da sinistra!

47' - ZAIRE-EMERY SI MANGIA L'IMPOSSIBILE! Angolo Psg dopo una palla sventata da Ryerson, Ramos tocca e mette fuori causa Kobel, arriva Zaire-Emery a porta vuota ma esita un millisecondo e la palla sbatte sul palo!

44' - OCCASIONE PSG! Palla fuori per Fabian Ruiz che esplode il tiro, Schlotterbeck sulla traiettoria devia fuori non di molto con Kobel spiazzato.

35' - OCCASIONE DORTMUND! Adeyemi parte in contropiede dopo un salvataggio clamoroso di Hummels su Mbappé, arriva in area e calcia in diagonale: strepitoso Donnarumma a dire di no.

31' - Dembélé! Riceve palla in area dopo un'azione da sinistra di Mbappé e prova il tiro sotto la traversa, conclusione alta.

19' - Sponda di Fullkrug per Ryerson che calcia da posizione defilata sul lato corto a destra dell'area, palla sull'esterno della rete.