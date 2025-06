Champions League, quale gara sarà trasmessa da Prime Video mercoledì 29 gennaio

Torna la Champions League che andrà in scena stasera con l’ultimo turno della League Phase. Manca ormai poco ai verdetti finali, quelli che chiariranno chi passerà direttamente agli ottavi, chi dovrà passare per i playoff e chi invece sarà eliminato.

LA SCELTA - Come per ogni turno, nello slot del mercoledì sera, una gara di una delle squadre italiane impegnate sarà trasmessa da Prime Video. Per l’ottavo turno della competizione, la scelta della piattaforma di Amazon è ricaduta su Inter-Monaco, in programma stasera su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00.