Championship, poker Leeds al Norwich: Gnonto in finale dei playoff

Sono proseguiti i playoff di Championship, volti a stabilire il nome di chi riuscirà ad accedere alla prossima Premier League. In campo questa sera alle 21 presso lo stadio di Elland Road Leeds United e Norwich City, in quella che è stata la sfida di ritorno della semifinale dei playoff: dopo lo 0-0 dell'andata, gara senza storia con la vittoria degli Whytes per 4-0. Gli uomini di Daniel Farke si conquistano un posto nella finale contro la vincente di Southampton-West Bromwich Albion.

Leeds-Norwich 4-0 - 7' Gruev (L), 20' Piroe (L), 40' Rutter (L), 68' Summerville (L)