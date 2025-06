Che frittata dell'Ajax! La squadra di Farioli pareggia in 11 vs 10, sorpasso del Psv che ora ha il match point

Ribaltone in vetta all'Eredivisie. Quando manca un solo turno alla fine del campionato olandese, il Psv è riuscito a superare l'Ajax che pure, solo poche settimane fa, poteva fregiarsi di un vantaggio di ben nove punti sui rivali. La squadra di Farioli però è entrata in crisi sul rettilineo finale e ha buttato all'aria tutto il lavoro fatto in una stagione dominata ma che ora rischia di tramutarsi in un incubo.

SORPASSO - Impegnati sul campo del Groningen, i Lancieri si sono fatti raggiungere sul 2-2 nonostante i biancoverdi fossero in dieci. Un nuovo passo falso che significa sorpasso perché nel frattempo il Psv si sbarazzava con un agile 4 a 1 dell'Heracles. A 90' minuti dalla fine è ora la squadra di Eindhoven ad avere i favori del pronostico per un titolo inatteso e che sembrava ormai sfumato: 76 punti a 75 per i biancorossi che quindi hanno sulla propria racchetta il match point. Si deciderà tutto domenica quando il Psv se la vedrà con lo Sparta Rotterdam, mentre l'Ajax affronterà il più temibile Twente.

LE PAROLE - Sentito da ESPN, Farioli ha detto: "Non è facile parlare dopo un goal subito nelle fasi finali della partita. È andata così. Ho sempre detto che non è mai finita, abbiamo ancora una partita da giocare. Quindi, andiamo! Nel primo tempo abbiamo avuto alcune buone occasioni e abbiamo segnato lo 0-1. Abbiamo avuto l’opportunità di chiudere la partita. Dopo l’1-1 siamo rientrati in partita e ci è stato annullato un gol. E poi sì, al minuto finale è arrivato il goal... Il calcio è un gioco fatto di errori. Non parlerò mai dei singoli, perché si tratta sempre della squadra. Abbiamo dato tutto, la voglia c’era, abbiamo dimostrato perché siamo qui. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non è stato abbastanza. A volte esulti per un gol all’ultimo minuto, oggi ne soffri. Questo è il calcio. Un’ultima battaglia ci aspetta, è così. Il calcio ci insegna che tutto può succedere"

IL RUOLINO DI MARCIA - Opposto il cammino nelle ultime settimane delle due rivali. Dopo gran parte di stagione da lepre, l'Ajax ha frenato di botto quando aveva ormai il titolo in mano. Sono 4 i risultati negativi filati: la squadra di Farioli, vicinissima a quello che poteva essere il primo campionato olandese vinto da un allenatore italiano, ha incassato un 4 a 0 in casa dell'Utrecht, un 3 a 0 casalingo con il Nec e due pareggi con Sparta Rotterdam e appunto Groningen che hanno dato il semaforo verde al Psv. Perisic e compagni invece sono arrivati sulle ali dell'entusiasmo sul finale. Dopo la sconfitta contro l'Ajax del 30 marzo - finita 2 a 0 per i Lancieri - hanno inanellato 6 vittorie di fila contro Groningen, Almere, Twente, Fortuna Sittard, Feyenoord ed Heracles. Ora l'ultimo passo da fare per far tramontare il sogno di Farioli e festeggiare l'Eredivisie più combattuta di sempre.