Che mercato sta facendo il Napoli: acquisti, cessioni, obiettivi e cifre. Tutte le idee di Conte per una squadra da Champions

Squadra che vince… si cambia. Non pago del secondo Scudetto in tre anni, il Napoli sta imbastendo un mercato molto attivo e pieno di nomi, trattative, idee e opzioni per allungare e potenziare la rosa da consegnare nelle mani del confermato Antonio Conte. Il tecnico leccese ha dettato la via: vuole una squadra più lunga, più pronta al triplo impegno della prossima stagione, vuole almeno due giocatori per ogni ruolo. Gli azzurri insomma partono da favoriti e vogliono una squadra adatta a questo ruolo.

ACQUISTI FATTI – Per farlo, il presidente De Laurentiis ha fatto intendere di essere pronto ad allargare i cordoni della borsa e spendere quella cifra che invece aveva evitato di mettere sul mercato dopo la cessione a gennaio di Kvaratskhelia al Psg. Se ai milioni parigini si aggiungono poi quelli che arriveranno dalla nuova Champions League, affrontata per la prima volta dagli azzurri, e quelli della potenziale cessione di Osimhen, allora inizia a concretizzarsi un bel tesoretto da spendere in un’estate che deve proiettare i campioni d’Italia nel gotha del calcio europeo. L’inizio è già stato caratterizzato da fuochi d’artificio. Per puntellare la difesa è arrivato dall’Empoli Marianucci, già opzionato durante la stagione e da far crescere alle spalle dei titolari. Il vero colpo però è stato De Bruyne: il trequartista si era liberato a zero dal Manchester City e il Napoli è stato il club più lesto ad accaparrarselo. Garanzia di qualità e di esperienza a livello internazionale, il belga sarà il nuovo centro di gravità permanente della nuova versione della squadra di Conte.

PORTIERI – E ora? Quali saranno le prossime mosse? Arriveranno nuovi interpreti praticamente in tutti i ruoli:Manna provvederà a rifare il look al gruppo dei portieri, ai centrali, agli esterni difensivi e offensivi mentre i colpi principali potrebbero arrivare a centrocampo e, soprattutto, in attacco. Nei primi giorni di mercato gli azzurri stanno già per definire la coppia di portieri che difenderà la porta del Napoli in Serie A e in Champions League – e la precisazione è importante. Conte infatti ha fatto presente di volere due numeri uno intercambiabili, due titolari che possano alternarsi nelle due competizioni principali senza far calare livello delle prestazioni e attenzione. Per questo motivo è in dirittura d’arrivo il rinnovo del contratto di Meret, tra i protagonisti del doppio Scudetto. Il friulano era in scadenza al prossimo 30 giugno e prolungherà fino al 2027. Alle sue spalle, ma forse sarebbe più corretto dire al suo fianco, potrebbe esserci Milinkovic-Savic: la trattativa per prelevarlo dal Torino per 18 milioni di euro è ben avviata e in essa potrebbe rientrare anche Ngonge che Marco Baroni conosce bene e che ha fatto rendere al massimo a Verona.

CESSIONI – Molto del mercato azzurro passerà poi dalle cessioni, utili sia per incassare e quindi reinvestire ma anche per sfoltire una rosa che poi rischia di essere troppo numerosa e controproducente. In partenza ci sono sicuramente Cajuste, rientrato dal prestito in Premier League, Okafor, direzione Milano dopo la toccata e fuga sotto al Vesuvio e Folorunsho, dopo il prestito alla Fiorentina e alla ricerca di nuove sfide. Ha già salutato Natan, riscattato dal Betis dopo una buona annata, mentre Billing è rientrato al Bournemouth e difficilmente verrà riscattato dagli azzurri. Detto già di Ngonge, chiuso al Napoli e molto apprezzato in Serie A e non solo, anche Rafa Marin potrebbe salutare la compagnia e fare ritorno in Spagna per cercare quel minutaggio che non ha avuto con Conte. Più complicate le situazioni di Simeone e Raspadori. Il primo scalpita per giocare di più e ha tantissime richieste, l’ultima dal Pisa di Gilardino. L’azzurro invece è stato fondamentale nel girone di ritorno e vuole avere conferme da Conte: se non dovesse averle potrebbe chiedere la cessione ed essere inserito in qualche trattativa come contropartita. Infine ci sono novità anche per Anguissa. Decisivo con la sua forza fisica in mezzo al campo e con i suoi inserimenti, il camerunense sembrava orientato ad accettare le offerte che gli sono arrivate dall’Arabia Saudita. Nelle ultime ore però il lavoro ai fianchi di Manna e Conte – che stanno provando a farlo desistere da questa idea – sembra avere portato a riscontri positivi sull’effettiva permanenza dell’ex Fulham.

DIFESA – Come da filosofia del mister, la prima attenzione è per la difesa. Serve dare manforte a Rrahmani che ha tirato la carretta per tutta la stagione e a Buongiorno che è stato fermato da troppi infortuni negli ultimi anni. Serve insomma un profilo esperto ma giovane, di livello internazionale e che possa contribuire a tirare su la saracinesca di quella che è stata già tra le migliori difese d’Europa. Come spesso capitato, Manna guarda in Premier League e corteggia Chalobah anche se il rinforzo giusto dovrebbe arrivare dalla Serie A. il sogno resta Scalvini ma l’Atalanta fa muro per lui, così come per Hien. Situazione simile per Gatti, il preferito di Manna ma fondamentale per la Juventus di Tudor. Il candidato in pole position in questo momento è Beukema, centrale del Bologna, cercato anche in Inghilterra e da diverse squadre di alto livello di Serie A. Arriverà poi anche un terzino per far rifiatare i titolari – e specialmente Di Lorenzo.Bellanova sembra irraggiungibile, Juanlu Sanchez del Siviglia sembrava una pista percorribile ma, per ora, gli andalusi sparano alto con la richiesta e l’acquisto – che non è per ora una priorità – è stato messo in naftalina.

GLI OBIETTIVI A CENTROCAMPO – Se la casella da trequartista è stata riempita con uno dei migliori intrepreti del ruolo degli ultimi 15 anni – acquisto questo che allontana l’arrivo di Sudakov che pure piaceva e non poco – la permanenza di Anguissa e Lobotka, cercati dalla Saudi Pro League potrebbe chiudere ad eventuali nuovi arrivi. Conte comunque vorrebbe un giocatore in più, un numero 8 duttile e da utilizzare per assaltare l’area avversaria e per gestire il pallone, per rincorrere gli avversari e dare una mano in difesa. Il profilo giusto era stato individuato in Musah: la trattativa con il Milan sembrava ben avviata ma si è arenata sui bonus e, per ora, sembra naufragata. Altri profili che stuzzicano sono quelli di Frattesi, O’Riley e Taylor, giocatori però per i quali bisognerà attendere eventuali cessioni e alzare le offerte per andare incontro a richieste molto elevate.

ESTERNI – Se c’è però un ruolo in cui il Napoli è scoperto è certamente quello dell’esterno offensivo. Dopo l’addio del georgiano, Neres ha dovuto fare gli straordinari mentre Okafor si è dimostrato lontano da quello che voleva Conte. Urge un rinforzo pronto, di passo, tecnico, veloce ma anche disposto a sacrificarsi in fase difensiva. Sono stati valutati giocatori come Soler e Lee del Psg, Paixao e Lang dall’Eredivisie, l’ultima idea porta invece a Talbi del Bruges, giustiziere dell’Atalanta nella passata stagione. Occhi anche in Premier dove piace Hudson-Odoi e Sancho, su cui c’è però soprattutto la Juventus. Tra i preferiti rimane Nusa, norvegese in goal anche contro l’Italia, mentre è sfida a due tra un paio di ali che in Serie A conosciamo bene. Il primo è Ndoye, reduce da una stagione stellare con il Bologna – che per farlo partire chiede circa 40 milioni e valuta l’inserimento di Zanoli nell’affare – il secondo è Chiesa, deludente al Liverpool e pronto a tornare per riprendersi anche la Nazionale.

ATTACCANTI – La grana attacco sarà risolta solo dopo la cessione di Osimhen. Il giocatore che ha strabiliato anche in prestito al Galatasaray è di fatti tornato al Napoli ma sarà solo di passaggio. Su di lui resta forte il pressing degli stessi turchi e dell’Al-Hilal di Inzaghi. Per ora però il nigeriano ha rifiutato qualsiasi proposta dagli arabi e non ha risposto ai giallorossi tanto da far spingere il club di Istanbul a mettere una sorta di ultimatum. Dentro o fuori. La sensazione è che Osi aspetti un’offerta da qualche squadra più blasonata, magari dalla Premier League o dalla Juventus. Un’impasse che rischia di frenare il mercato degli azzurri che aspettano di incassare la sua clausola rescissoria. Nel frattempo Manna si è informato su Bonny, più vicino però all’Inter, su Lucca, per ora una seconda scelta ma che potrebbe risalire la china per sgrezzarsi dietro Lukaku. Sullo sfondo resta la complicata pista Vlahovic, così come quella che porta a Lookman che ha con sé il pregio di poter giocare da punta ma anche da esterno. Vive, anzi vivissime, anche altre due opzioni: il canadese David, svincolato, e con il quale ci sono già stati contatti con l’entourage, e l’uruguaiano Nunez. Il giocatore del Liverpool sembrerebbe essere il preferito di Conte ma per strapparlo ai Reds servirà una trattativa lunga e molto dispendiosa. È solo giugno ma il Napoli ha le mani in pasta in molti tavoli con la certezza che la squadra che verrà sarà ancora più forte di quella che ha già trionfato.