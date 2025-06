Chelsea, arriva anche Joao Pedro: 50 milioni per la prossima stella di Maresca

Il Chelsea non si ferma più. Dopo aver definito l’arrivo a Stamford Bridge di Jamie Bynoe-Gittens – ex Borussia Dortmund che si è già sottoposto alle visite mediche col suo nuovo club – i Blues hanno fatto passi avanti sostanziali per Joao Pedro. L’attaccante del Brighton sarà il prossimo rinforzo per l’attacco di Maresca che pure aveva già accolto Liam Delap.

Ennesimo mercato deluxe per il Chelsea che si sta concentrando soprattutto nel reparto offensivo e che ha messo ormai le mani su Joao Pedro. Accordo raggiunto col Brighton per una cifra superiore ai 50 milioni di sterline, come riporta Fabrizio Romano. Pronto per lui un contratto fino al 2032.

Il giocatore sarà a Londra martedì per i test fisici e per firmare il suo nuovo contratto. In fretta e furia poi farà la valigia per gli Stati Uniti dove si metterà a disposizione del suo nuovo club impegnato nel Mondiale per Club. A far propendere la decisione finale verso i londinesi è stata la forte volontà del giocatore che nelle ultime settimane aveva rifiutato ben due proposte arrivategli dal Newcastle.