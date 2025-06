Chelsea, è fatta per Gittens dal Dortmund: affare monstre, subito le visite

Il Chelsea ha piazzato un nuovo super colpo di mercato e anche questa volta non ha badato a spese. I Blues, freschi vincitori della Conference League e impegnati al Mondiale per Club negli ottavi contro il Benfica hanno chiuso in queste ore, dopo oltre un mese di trattative, il colpo Bynoe-Gittens dal Borussia Dortmund.

LE CIFRE - Per riportare l'esterno d'attacco inglese cresciuto nel Manchester City in Inghilterra il Chelsea ha scelto di assecondare le richieste del Borussia Dortmund alzando nella giornata di oggi, sabato 28 giugno, l'offerta al club tedesco che aveva rifiutato soltanto qualche giorno fa 50 milioni di euro. Fra parte fissa e bonus l'operazione è stata chiusa intorno ai 60 milioni con il classe 2004 che ha invece firmato un accordo in scadenza 30 giugno 2032 e quindi della durata di 7 anni.

SUBITO LE VISITE - Gittens, che ha scelto di non farsi più chiamare Bynoe, facendo scomparire il primo dei due cognomi del padre dovrebbe svolgere già nella serata di oggi le visite mediche così da poter volare negli Stati Uniti in caso di passaggio ai quarti di finale del Mondiale per Club dei Blues ed essere subito a disposizione di Maresca.