Chelsea-Los Angeles Fc: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Mondiale per Club del Chelsea inizia contro il Los Angeles FC. I vincitori dell'ultima Conference League, favoriti del Gruppo D (che comprende Flamengo ed Esperance Tunis) cominceranno il proprio percorso dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, alle 21:00 (ora italiana) di lunedì 16 giugno.

Partita: Chelsea-Los Angeles FC

Chelsea-Los Angeles FC Data: lunedì 16 giugno 2026

lunedì 16 giugno 2026 Orario: 21:00

Canale TV: Dazn, Italia Uno

Dazn, Italia Uno Streaming: Dazn, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Pedro Neto, Palmer, Madueke; Jackson. All. Maresca

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tillman; Ordaz, Ebobisse, Bouanga. All. Cherundolo

DOVE VEDERE CHELSEA-LOS ANGELES FC IN TV - La partita sarà visibile in diretta e in chiaro su Italia Uno. Il match si potrà inoltre seguire gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

DOVE VEDERE CHELSEA-LOS ANGELES FC IN STREAMING - La partita si potrà seguire in diretta streaming gratuita su Mediaset Play, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma, oppure sul sito di Sportmediaset. Si potrà seguire il match in streaming gratuito anche su DAZN scaricando l'app su dispositivi mobili oppure accedendo al sito ufficiale.

TELECRONACA - La telecronaca di Dazn sarà affidata a Ricky Buscaglia.