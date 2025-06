Chelsea, Maresca: "7/8 partite sospese per fulmini, non è calcio ma una barzelletta"

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea che ha battuto per 4-1 ai supplementari il Benfica agli ottavi di finale del Mondiale per Club, si è soffermato in conferenza stampa sull'interruzione di 113 minuti all'86' a causa dell'allerta meteo.

COME FUNZIONA IL REGOLAMENTO SUL RISCHIO FULMINI

"Per 85 minuti abbiamo controllato la gara. Non abbiamo concesso nulla; abbiamo creato abbastanza occasioni per vincere. Poi, dopo la pausa, la partita è cambiata completamente. Per me, personalmente, questo non è calcio. Non puoi stare dentro (gli spogliatoi, ndr) per due ore. È qualcosa di completamente nuovo, i giocatori ridono, mangiano, scherzano, parlano coi familiari, perdono la concentrazione".

Il Chelsea ha subito dopo la ripresa del gioco il pareggio di Di Maria su rigore, che ha portato la gara all'extra time, poi dominato dai Blues che hanno segnato altre tre reti guadagnandosi il diritto di sfidare il Palmeiras ai quarti di finale.

NEL POSTO SBAGLIATO - "Capisco che, per motivi di sicurezza, si debba sospendere una partita. Ma se ne sospendi sei, sette, probabilmente l'America non è il posto giusto per fare questa competizione. Questo non è calcio, è una barzelletta”.