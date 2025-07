Chelsea-Psg, le pagelle di CM: Palmer ingiocabile. Beraldo fa rima con Bertoldo, disastro Doué

I Blues vincono il Mondiale per Club con un tris al Psg in una partita mai in discussione: tre gol nel primo tempo, gestione nella ripresa

CHELSEA

Sanchez 7,5: Quando serve (poco) c'è. Il primo grande intervento è il più importante, quando reagisce d'istinto a un tiro di Dembelé da distanza ravvicinata all'inizio del secondo tempo. Mezzo voto in più per il clean sheet e per quel grande intervento.

Malo Gusto 6,5: quando Kvaratskehlia prova ad affondare da quella parte trova sempre un muro a respingerlo, decisiva la sua cavalcata in occasione del gol del vantaggio

Colwill 7: attento a ogni possibile fuga di Dembelé, controlla bene l'attaccante avversario e lo annulla completamente.

Chalobah 7: insieme al compagno di reparto prepara al meglio la trappola per Dembelé, lo costringe a una delle peggiori partite della sua stagione

Cucurella 6,5: parte largo e viene saltato più volte da Doué, ma è bravo a stringere quando i centrocampisti avversari provano a inserirsi nello spazio evitando imbucate.

James 7: è uno dei leader della squadra, gioca con carisma e personalità e pressa gli avversari andandoli a prendere a tutto campo. (dal 76' Dewsbury-Hall sv)

Caicedo 6,5: la sua solidità difensiva dà la possibilità a Maresca di avere tanti giocatori offensivi tutti insieme, domina a centrocampo e vince quasi tutti i duelli fisici. Mezzo voto in meno perché nel finale rischia l'espulsione per un intervento su Mayulu.

Enzo Fernandez 6,5: gioca con esperienza in mezzo al campo, grande intelligenza tattica e bravo a tenere il pallone per far rifiatare i compagni quando c'è bisogno. Esce per un problema muscolare. (dal 60' Andrey Santos 6: si limita a contenere gli attacchi avversari senza avanzare più di tanto).

Palmer 8: mvp della partita. Per distacco. E' sempre l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. E' stato così sui primi due gol, ma anche nell'assist per Joao Pedro.

Pedro Neto 6,5: si vede poco davanti, ma fa un gran lavoro in fase difensiva. Nel secondo tempo diventa spesso un terzino aggiunto a sinistra per aiutare Cucurella. (dal 77' Nkunku sv)

Joao Pedro 7: si è integrato perfettamente negli schemi di Maresca, terzo gol in due partite con il Chelsea. (dal 66' Delap 6,5: entra per tenere palla in avanti, sfiora il gol in un paio d'occasioni).

Maresca (all.) 8: stesso voto di Palmer, perché nella preparazione della partita è stato decisivo tanto quanto il giocatore inglese; ha creato una gabbia per Dembelé, ha chiuso Vitinha per non fargli controllare il gioco e ha creato un pressing totale per 90 minuti. Ha fatto tre gol alla vincitrice della Champions League che in questo periodo sembrava in grado di battere chiunque, ha fatto il Psg contro il Psg.

PARIS SAINT-GERMAIN

Donnarumma 6: graziato da Palmer in avvio di partita, assiste impotente al dominio del Chelsea nei primi 45' ma soprattutto al tracollo della sua linea difensiva, subendo tre goal senza alcun tipo di responsabilità. In una ripresa più tranquilla, ricaccia subito l'urlo in gola a Delap con un grande intervento a mano aperta. Si ripete, ancora a tu per tu con l'ex Ipswich, a 10' dalla fine.



Hakimi 5,5: la versione devastante del miglior laterale difensivo della stagione - e attualmente il migliore o comunque tra i migliori al mondo – si è fermata alla semifinale contro il Real Madrid. Maresca prepara la partita proprio per limitare lui e Nuno Mendes, mettendo sulle loro tracce due giocatori fastidiosissimi come Pedro Neto e Cole Palmer. Piano perfettamente eseguito dai suoi, con buona pace di Hakimi & co.

(dal 73' Gonçalo Ramos sv)



Beraldo 4: la perdita di Pacho si è fatta sentire più del previsto. La desuetudine a giocare partite di questo livello e di questa difficoltà erano state ben mascherate, contro il Real Madrid, dalla prestazione sottotono degli attaccanti di Xabi Alonso. Quelli del Chelsea hanno tutt'altro passo e gran parte dei pericoli del primo tempo arrivano nella sua zona. Sempre insicuro, spesso fuori tempo e con letture rivedibile, come in occasione del secondo e terzo goal degli inglesi. Spanda anche nel finale su Delap. Si scrive Beraldo, si legge Bertoldo.



Marquinhos 5,5: l'ultimo ad arrendersi, ma anche lui finisce per crollare col resto della squadra. Si sforza di tenere in piedi una linea difensiva che, fin dai primissimi minuti, imbarca acqua da tutte le parti, complice un atteggiamento troppo spregiudicato di tutta la squadra e una presunzione che non si vedevano da tempo. Nel secondo tempo, sotto di tre reti, si getta in avanti in un paio di mischie e sfiora il punto della consolazione.



Nuno Mendes 4,5: una delle peggiori prestazioni che si ricordino a memoria d'uomo dell'esterno portoghese. E' soprattutto il lato mancino della difesa del Paris Saint-Germain a soffrire i tagli continui di Palmer, che ha il compito di portare lui e Kvara fuori zona per favorire gli inserimenti a 1000 all'ora di Malo Gusto. Goffissimo il modo in cui si fa sorprendere alle spalle sul rilancio di Sanchez che apre la strada all'azione del vantaggio dei Blues.



Fabian Ruiz 5: il suo Mondiale per club resta di altissimo livello, ma anche lui tradisce Luis Enrique sul più bello, nella serata più importante. Patisce enormemente i ritmi forsennati del Chelsea, faticando evidentemente in fase di contenimento (ma quello non è il suo compito principale) che in costruzione. Impreziosisce il suo primo tempo con una giocata che spianerebbe, sullo 0-0, la strada a Doué per imprimere una svolta diversa alla partita del PSG ma l'azione sfuma.

(dal 73' Zaire-Emery sv)



Vitinha 5,5: improvvisamente si spegne la luce e, quando il genietto del PSG non riesce ad essere se stesso, non può non risentirne l'intera manovra. Anche lui, come Fabian, è stretto nella morsa di Caicedo, James ed Enzo Fernandez, e nei primi 45' non lo si vede mai o, quando ci prova, risulta inaspettatamente impreciso ed appannato. Più vivace nel secondo tempo, al tiro da fuori anche in un paio di circostanze.



Joao Neves 4: il motorino inesauribile di Luis Enrique si prende una giornata di riposo e si vede. Non tampona e non costruisce e, per una volta, viene sovrastato da diversi avversari per la quantità di chilometri percorsi in campo. Ha una buona chance a fine primo tempo per provare a riaprirla; nel secondo, va leggermente meglio ma macchia la sua prestazione con una sciocca ed evitabile trattenuta ai capelli di Cucurella che gli costa il rosso.



Kvaratskhelia 4,5: il suo dinamismo inesauribile è stata una delle chiavi del Triplete del Paris e uno dei motivi per i quali Nuno Mendes ha patito così tanto in questa finale. Assolutamente inconsistente in fase di ripiegamento, ma anche in attacco non combina nulla. Non salta mai il suo diretto avversario e il cambio ad inizio ripresa con Barcola è il ritratto del suo match

(dal 58' Barcola 5,5: combina poco in una situazione già fortemente compromessa)



Dembelé 4: sarà il probabile vincitore del prossimo Pallone d'oro e non può una giornata no macchiare la sua straordinaria stagione. Poco partecipe e spento sin dall'avvio, non entra mai nelle azioni principali della sua squadra e, questa volta, non si vede nemmeno la sua pressione feroce sul primo portatore del Chelsea. Anche perché Maresca non ha problemi ad invitare i suoi ad andare oltre con qualche lancio lungo. Ad inizio ripresa, in posizione sospetta, si fa ipnotizzare da Sanchez da buona posizione.

Doué 4: coi “se” e coi “ma” non si scrive la storia, eppure resta il sospetto che, se invece di fare accademia e cercare un sin troppo generoso appoggio per Hakimi dopo 16', invece di calciare a botta sicura davanti a Sanchez, la partita avrebbe potuto dire altro. Una scelta sufficiente, come l'atteggiamento del Paris Saint-Germain sin dal calcio di avvio. Non gli riesce nulla, l'eroe della finale di Champions League è rimasto negli spogliatoi.

(dal 73' Mayulu sv)





ALL. LUIS ENRIQUE 4: ebbene sì. Così com'è stato giusto celebrarlo per la stagione perfetta che ha regalato al PSG e a se stesso, a 10 anni esatti dal primo grande trionfo internazionale alla guida del Barcellona, oggi il tecnico spagnolo finisce dietro la lavagna. Neutralizzato dal “nostro” Enzo Maresca con poche ma semplici mosse e venendo sovrastato soprattutto sulla specialità della casa, la pressione a tuttocampo. Aveva ragione il tecnico italiano, il Paris la palla la ha avuta soltanto quando doveva provare un'improbabile rimonta, perché nei primi 45' a dominare sono stati i Blues. Il Mondiale per club si chiude nel peggiore dei modi ma su chi sia stato il migliore in panchina, in questo 2025, non ci sono dubbi. Pessima l'immagine data nella rissa al fischio finale.