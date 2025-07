Chelsea-PSG, chi vince il Mondiale per Club porta a casa più di 100 milioni

Buoni incassi anche per Inter e Juventus. L'Auckland City supera di otto volte il proprio fatturato annuale

Chelsea e Paris Saint-Germain scenderanno in campo domenica 13 luglio nella finale del Mondiale per Club. I Blues sperano di ottenere un altro successo dopo quello in Conference League, mentre la squadra di Luis Enrique ha già conquistato in questa stagione Champions League, Ligue 1 e Coppa di Francia. Quel che è certo è che il club che alzerà il trofeo supererà i 100 milioni di ricavi.

GUADAGNI RECORD - Il PSG ha già portato a casa 97,7 milioni, mentre il Chelsea 95,7. Chi vincerà la finale verrà premiato con altri 9 milioni, come sottolineato da Calcio e Finanza. In un solo mese il club francese potrebbe incassare una cifra non troppo lontana dai 145 milioni ottenuti conquistando la Champions League. Per il Chelsea invece la cifra è decisamente superiore a quella intascata con la Conference League.

E LE ITALIANE? - L’Inter e la Juventus hanno disputato soltanto quattro partite prima di essere eliminate dal Mondiale per Club per mano del Fluminense e del Real Madrid. Nonostante questo, i nerazzurri hanno portato a casa circa 33 milioni, mentre la squadra di Tudor qualcosa come 27 milioni. Nessuno però sorride come l’Auckland City, che ha incassato otto volte il proprio fatturato annuale. Il tutto ottenendo un solo punto.