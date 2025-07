Chelsea-PSG LIVE

Ultimo atto del Mondiale per Club, in scena la finalissima tra inglesi e francesi: chi vince è campione del Mondo.

Fuori il club campione del Mondo: questa sera alle 21 si decide il Mondiale per Club, con la finalissima in scena tra Chelsea e Paris Saint-Germain, che si giocano la vittoria finale della nuova competizione FIFA. A partire dalle 21 al Metlife Stadium di East Rutherford si affrontano Blues di Enzo Maresca, vincitori dell'ultima Conference League, e i parigini di Luis Enrique, alla ricerca del Quadruplete, dopo aver vinto Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, in finale contro l'Inter, entrambe alla ricerca del successo nel primo torneo mondiale a 32 squadre, in una sfida tutta europea. Il Chelsea in semifinale ha battuto 2-0 il Fluminense, i francesi hanno travolto 4-0 il Real Madrid: se dovessero trionfare i francesi, avrebbero vinto tutto quello che era possibile vincere in questa stagione.

IL TABELLINO

Chelsea-PSG

MARCATORI:

ASSIST:

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

CHELSEA(4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. All. Maresca.

ARBITRO: Fashani (IRN)

AMMONITI:

ESPULSI: -

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI: