Cherki al Manchester City, niente Serie A: incontro con Guardiola, cifre e dettagli

. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, la trattativa tra il giovane talento dell’Olympique Lione e Citizens è in fase molto avanzata e si sta già lavorando a un accordo verbale completo.

A 21 anni, Cherki ha compiuto una stagione eccezionale con il club francese, siglando 12 reti e servendo ben 20 assist in 44 presenze tra tutte le competizioni. Non a caso è stato eletto miglior giovane della Ligue 1 e inserito nella squadra ideale sia del campionato francese sia dell’Europa League. Ora, per il fantasista francese classe 2003, si prospetta un futuro in Premier League. Il club allenato da Pep Guardiola ha individuato in lui l’erede ideale di Kevin De Bruyne, sempre più vicino al Napoli, e ha accelerato i contatti per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo.

L’operazione, stando a quanto riportato da fonti francesi, dovrebbe concludersi attorno ai 40 milioni di euro. Decisivo sarebbe stato il primo incontro già avvenuto tra Cherki e Guardiola, un colloquio che avrebbe convinto definitivamente il giovane a dire sì alla corte dei Citizens. Secondo quanto rivelato, Cherki avrebbe già dato la sua parola al tecnico catalano, pronto a integrarlo nel suo scacchiere tattico in vista della prossima stagione e, soprattutto, della Coppa del Mondo per Club al via dal 15 giugno.

Dopo l’ultima partita di Ligue 1 contro l’Angers, il talento francese ha dichiarato: “Credo sia stata la mia ultima con l’OL. Non dimentico quanto vissuto quest’anno, iniziato in disparte ma concluso con orgoglio”. Il fantasista, che era stato tentato anche da Liverpool, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, ha però scelto Manchester prossima tappa del suo percorso.

Nelle scorse settimane, Cherki era finito nel mirino di alcuni club di Serie A, tra cui l’Atalanta, che hanno valutano attentamente il profilo, senza affondare il colpo. Il futuro del francese è in Premier League, con la maglia dei Citizens di Pep Guardiola.