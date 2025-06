Chi è Anton Matkovic, il 'nuovo Mandzukic' nel mirino di Milan, Inter e Atalanta

Arriva una nuova indiscrezione per un futuro gioiello del calcio. Ci sono anche Milan ed Atalanta fra le squadre che stanno osservando la crescita di Anton Matkovic, centravanti croato in forza all’Osjiek, stando a quanto viene riportato da Sportitalia.

IL PROFILO E CARRIERA - Classe 2006, già nel giro della Nazionale Under 19, è un attaccante alto 191 centimetri e proprio come il giocatore a cui viene paragonato in patria, ovvero Mario Mandzukic (con il quale condivide le origini, quelle nella città di Slavonski Brod), ha dimostrato di poter giocare anche sull’esterno, puntando più sulla velocità che sulla forza rispetto all’ex Juventus e Milan. Il suo ruolo naturale, in ogni caso, è da punta centrale. Passa all'Osijek a 16 anni dove segna gol su gol nelle categorie U17 e U18 durante il primo anno. Arriva poi la promozione in prima squadra e le prime reti ufficiali contro Dinamo Zagabria e contro Hajduk Spalato.

CARATTERISTICHE - Matkovic fa della progressione palla al piede uno dei suoi principali punti di forza, unito a una ottima fisicità straripante. I 191 centimetri di altezza consentono al giovane bomber dell’Osijek di dominare sulle palle alte, conservando allo stesso tempo tempo reattività e agilità nello stretto.

MERCATO - Già a gennaio, nonostante fosse sceso in campo solo 5 volte con la prima squadra, per il giovane croato sono stati registrati numerosi interessamenti concreti dall’Italia, con il Sassuolo in prima fila. Ora Matkovic è titolare inamovibile dell'Osijek e ha messo a segno le sue prime due reti in campionato, tanto che sia squadre della Premier League (come Fulham ed Everton) che altre formazioni italiane (su tutte Frosinone e Inter) hanno osservato le sue prestazioni nella formazione croata - quarta in classifica in patria dietro ad Hajduk Spalato, Rijeka e Dinamo Zagabria. Attualmente, si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro, ha un contratto sino al 30 giugno 2026.

PERCHE' PIACE - Matkovic rappresenta un profilo giovane e di prospettiva. Il giovane bomber croato è in rampa di lancio solo da qualche mese, ma ha già fatto capire di possedere stoffa necessaria, confermando quanto aveva fatto presagire a livello giovanile.