Chi è Baturina, il nuovo gioiello del Como seguito da mezza Europa

“Non lo sa neanche lui quanto è forte”. Risponde così Fabio Cannavaro a chi gli chiede di Martin Baturina. Con un pizzico di personalità può diventare un giocatore di alto livello. Lui l’ha allenato in Croazia nella Dinamo Zagabria, dalla prossima stagione lo vedremo in Serie A con il Como. E questo può diventare un gran colpo del Como; un acquisto alla Nico Paz, per capirci.

QUANTO HA PAGATO IL COMO BATURINA

CHI VOLEVA BATURINA - Cresciuto nella Dinamo da quando aveva 14 anni, con quella maglia si è messo in vetrina nel calcio europeo e più le stagioni passavano e più gli osservatori in tribuna aumentavano. Nel tempo stato visionato da scout di mezza Europa: dall’Arsenal al Borussia Dortmund, dalla Roma al Lione, passando per Fiorentina, Bologna, Bayern Monaco, Brighton, Porto, Benfica e altri top club. Chi ha affondato il colpo? Il Como di Mirwan Suwarso, che tra dati al pc e occhi esperti puntati sul campo prova un’altra operazione a effetto dopo aver già stupito tutti l’anno scorso.

PERCHE' IL COMO HA PRESO BATURINA

IL RUOLO DI BATURINA - Martin Baturina è il classico numero 10, trequartista di fantasia che col pallone tra i piedi fa quello che vuole. La specialità della casa è l’uno contro uno, ha un destro telecomandato col quale calcia in porta e serve assist ai compagni; è capace di vedere corridoi che altri neanche sognano. Alcuni l’avevano paragonato a Modric, il procuratore Vincenzo Cavaliere, esperto del calcio croato, in una nostra intervista di un paio d’anni fa l’aveva indicato come uno dei migliori talenti del momento.

QUANTO GUADAGNA BATURINA AL COMO

I NUMERI DI BATURINA - In cinque stagioni con la prima squadra della Dinamo Zagabria Baturina ha superato le 160 presenze tra campionato e coppe, più di 20 gol e ben 39 assist. In Champions ha debuttato giovanissimo a 18 anni in un preliminare di inizio luglio; i primi gol sono arrivati quest’anno: uno al Monaco e l’altro al Milan nella partita vinta in casa. Oltre 35 partite in nazionale considerando anche le Under, è convocato per Euro 2024 ma contro l’Italia rimane in panchina; il primo gol e il primo assist con la maglia della Croazia arrivano entrambi nella sfida di Nations League contro la Polonia.