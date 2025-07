Chi è Beckett Layne Ventures, il fondo americano guidato da Brandon Berger e Lauren Crampsie che ha preso il controllo del Monza

Alla scoperta di Beckett Layne Ventures: il fondo americano guidato da Brandon Berger e Lauren Crampsie che proverà a riportare subito in Serie A il Monza

Il Monza è stato ufficialmente acquistato dal colosso americano Beckett Layne Ventures, che ne ha rilevato l'80% delle quote fin da subito, per poi completare l'acquisizione nel 2026 con il restante 20%. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul fondo d’investimento con sede negli Stati Uniti, che cercherà di riportare il club brianzolo in Serie A dopo la retrocessione in B avvenuta nella stagione che si è conclusa a maggio.

Fondato e guidato da, BLV - acronimo che sta per Beckett Layne Ventures - nasce dall’unione tra esperienza sportiva e competenze avanzate in media e marketing. I due, infatti, hanno maturato esperienza nel loro lavoro di. Tra i due, Berger è il manager di riferimento dell’operazione che ha portato all'acquisizione del Monza, affiancato da Crampsie, che in Beckett Layne Ventures ricopre il ruolo di managing partner.

Il fondo d'investimento non opera solamente nell’ambito sportivo e vanta, infatti, una solida presenza nei settori dell’intrattenimento e dei media, con oltre 10 miliardi di dollari investiti finora in progetti globali. Tuttavia, il Monza è il primo vero investimento di BLV nel calcio. La domanda che sorge, quindi, spontanea è: perché questo fondo d'investimento ha scelto il club brianzolo? La risposta sta nel fatto che BLV vede in Monza un luogo con grandi opportunità di sviluppo visto che la città si trova all’interno di un territorio strategico del Paese.