Chi è Daniel Mosquera, l'attaccante del Verona che ha fatto doppietta al Napoli

Il Napoli è caduto rovinosamente a Verona, colpito e affondato dalle reti di Dailon Rocha Livramento e Daniel Mosquera, quest'ultimo autore di una doppietta nel giorno del suo esordio in Serie A. Approfondiamo il profilo del numero 35 del tecnico gialloblù Zanetti. Un gol freddando Meret in uscita e uno con un tocco di prima intenzione su cross dalla destra.

Classe 1999, Mosquera è stato tecnicamente acquistato dall'America di Calì per poco meno di un milione di euro, ma nella scorsa stagione ha giocato in prestito nell'Atletico Buscaramanga, che ha aiutato con dieci gol e un assist in 28 presenze tra tutte le competizioni a vincere il titolo nazionale. Il colombiano è destro di piede, alto 1,80 e impiegabile sia da prima sia da seconda punta.