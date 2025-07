Il Manchester United ha raggiunto un accordo verbale per l'ingaggio di Diego Leon, terzino sinistro paraguaiano del Cerro Porteno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il costo complessivo dell'operazione per il trasferimento del giovane classe 2007 sarà di poco più di 3,8 milioni di euro, più altri 950mila euro di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 2,8 milioni legati alle future prestazioni del difensore e agli obiettivi di squadra. Il 17enne arriverà nel luglio 2025 (una volta compiuti i 18 anni, visto che il paraguaiano è nato il 3 aprile), con i Red Devils stanno già pianificando il viaggio verso Manchester, così da permettere al ragazzo di visitare il centro sportivo di Carrington e cominciare a prendere confidenza con l’ambiente della società inglese. Ma andiamo a scoprire di chi si tratta.

CHI E’ - Diego Basilio León Blanco è un nato a Yguazù (PAR) il 3 aprile del 2007. Attualmente fa parte della rosa del Cerro Porteno, club militante nella Primera Division paraguaiana, dove gioca stabilmente come terzino sinistro. Blanco cresce in un piccolo paese di periferia (il luogo di nascita è distante ben 300km dalla capitale del Paraguay Asuncion) tra circostanze di vita complesse e avverse, ma con il sogno sempre vivo di poter, un giorno, giocare a pallone e diventare un calciatore professionista. Si racconta, addirittura, che talmente grande era questa sua passione per lo sport, che da ragazzino assemblò un pallone di stoffa pur di giocare, dato che le condizioni economiche della propria famiglia non erano tali da poter permettersi anche solo di soddisfare un desiderio che, al giorno d’oggi, sembra quasi elementare. Ma così non è. Il suo amore per il calcio aumenta e Leon si aggrega alle giovanili del Cerro Porteno, dove cresce sino a disputare la sua prima partita da professionista lo scorso 2 agosto, debutto che bagna con il gol decisivo nella sfida vinta 1-0 contro CS Ameliano.

CARATTERISTICHE - Dotato di gran fisico e capacità nell'accompagnare l'azione offensiva, Leon dispone di un’ottima velocità, oltre a essere estremamente rapido sul breve, grazie al baricentro basso. Ha una buona tecnica individuale e mostra qualità di controllo del corpo e della palla in velocità. Mancino di piede, ha già fatto notare la sua pericolosità nel far partire traversoni tesi e insidiosi per portiere e difesa avversaria. Ma non solo, Leon ha anche ottime capacità nella fase difensiva nella quale si distingue, grazie alla scelta di tempo e alle giocate d’anticipo a rottura della linea difensiva. Un terzino, dunque, duttile in entrambe le fasi e che si prepara a vivere la sua prima avventura in Europa a partire dalla prossima stagione. Un Manchester United che si rafforza e che, nel mirino, ha anche la situazione che coinvolge Theo Hernandez al Milan: cosa cambia l’arrivo di Leon per l’interesse dei Red Devils nei confronti del laterale transalpino?

PERIODO INFELICE - Lo sappiamo, è sicuramente un periodo infelice per Theo Hernandez. Nel corso di questa prima parte di stagione, il terzino francese è incappato in una serie di prestazioni rivedibili e al di sotto delle aspettative del tecnico Paulo Fonseca, della dirigenza rossonera e dei tifosi meneghini che dal proprio vice capitano attendono una presa di responsabilità maggiore rispetto a quanto mostrato in questo primo terzo di annata. Normale, dunque, come possa sollevarsi qualche interrogativo sul suo futuro, specialmente dopo la possibilità che, in vista della sfida contro il Genoa (che celebrerà il 125° anniversario del club di Via Aldo Rossi), Theo si possa accomodare in panchina, lasciando spazio dal 1’ a uno tra Terracciano e Jimenez.

SITUAZIONE RINNOVO - Allo stato attuale dei fatti, l’accordo tra il Milan e Theo Hernandez è in scadenza al 30 giugno 2026 e la trattativa tra le parti per prolungarlo e rivedere il suo ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus non è ancora entrata nel vivo. I contatti per trovare una quadra sul rinnovo contrattuale non sono stati così frequenti nell’ultimo periodo, tuttavia, nei pensieri del gruppo di lavoro del Milan, si proverà ad accelerare le operazioni, anche nel caso in cui si arrivasse a una separazione (scenario, al momento, non contemplato dalla società per la sua importanza nelle gerarchie e nelle dinamiche di spogliatoio e di campo, ma tutto, in vista anche di gennaio, dipenderà dalle risposte di Theo sul campo). Diventa importante, infatti, avere il giusto potere contrattuale in caso di trattativa per la cessione con una valutazione fissata, secondo quanto scritto negli ultimi giorni da Calciomercato.com, a non meno di 50 milioni di euro.

APPREZZATO IN EUROPA – Theo, in ogni caso, rimane un giocatore di assoluto valore che continua ad avere vari estimatori in giro per l’Europa: dal Manchester United – come sottolineavamo, in cerca di un sostituto di Luke Shaw, assente dalle rotazioni di Ruben Amorim a causa di una serie di infortuni in rapida successione – al Real Madrid, passando anche per il Bayern Monaco – nel caso in cui Alphonso Davies non rinnovi l’accordo in scadenza al 30 giugno 2025 – e per il Paris Saint-Germain, dove si andrebbe a ricongiungere al fratello Lucas. Ma tra queste formazioni di primissimo livello, dicevamo, il Manchester United, sin da questo momento, ha deciso di anticipare la concorrenza e cominciare a rinforzarsi in vista della prossima annata, trovando l’accordo per Diego Leon. Ma il classe 2007 sarà senz’altro una gemma da plasmare per il futuro. Per il prossimo anno, servirà anche un titolare di livello e l’interesse per Theo rimarrà tale, specialmente se una quadra contrattuale con i rossoneri tardasse ad arrivare. Amorim scopre Leon, ma attende e monitora Theo.