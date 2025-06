Chi è Fofana, il nuovo acquisto del Milan

Youssouf Fofana aspettava solo il via libera del Monaco per volare a Milano e firmare con i rossoneri. L'accordo tra il giocatore e il Milan c'era già da tempo: tutto fatto, bisognava mettere solo nero su bianco. A rallentare l'operazione è stato il braccio di ferro tra i due club, con il Monaco che alla fine ha ceduto e i tentativi d'inserimento da parte di club esteri che non hanno condizionato la volontà del giocatore che fin dall'inizio voleva solo venire in Italia.

CHI E' FOFANA, IL NUOVO ACQUISTO DEL MILAN - Fofana è nato a Parigi e prima di arrivare al Milan aveva giocato solo in Francia: nel 2017 arriva allo Strasburgo e l'anno dopo debutta in Ligue 1 e segna il primo gol in Coppa di Lega vince ai rigori contro il Guingamp di Marcus Thuram. E' questo l'unico trofeo in bacheca per il classe '99, che nel gennaio 2020 il Monaco aveva preso per 15 milioni e dopo i primi sei mesi di rodaggio diventa titolare fisso. In quattro anni supera sempre le 30 presenze stagionali, a livello di reti la miglior stagione in carriera l'ha fatta l'anno scorso con 4 gol (2 l'anno prima).

IL RUOLO DI FOFANA NEL MILAN - Youssouf Fofana ha caratteristiche difensive, è un centrocampista che gioca principalmente sulla linea mediana; nel Monaco è stato schierato davanti alla difesa nel 4-2-3-1 che è il modulo di base anche di Fonseca, ha fatto anche il regista in un centrocampo a cinque e all'occorrenza può allargarsi a destra. Probabilmente nel Milan sarà uno dei due giocatori dietro al terzetto di trequartisti, la concorrenza in quel ruolo è tanta ma il club rossonero ha voluto fortemente Fofana, che nella testa dell'allenatore sarà un titolare.