Chi è Giuseppe Ciocci, il terzo portiere del Cagliari che può giocare col Napoli

Con la salvezza ormai raggiunta il Cagliari si prepara con tranquillità all'ultima partita di campionato, ma i rossoblù metteranno tutte le energie nella sfida contro il Napoli per rispetto del campionato. E, a loro modo, proveranno a essere protagonisti della sfida-scudetto a distanza tra la squadra di Antonio Conte e l'Inter di Inzaghi. Nicola schiererà la miglior formazione possibile, anche se ci sono diversi titolari dei quali dovrà fare a meno. Tra questi c'è anche il portiere Elia Caprile, così l'allenatore sta pensando di fare una chance tra i pali a Giuseppe Ciocci (foto Cagliari Calcio) classe 2002. Nelle gerarchie è il terzo dietro a Caprile e Sherri, se dovesse scendere in campo sarebbe il debutto assoluto in Serie A.

CHI E' GIUSEPPE CIOCCI, IL TERZO PORTIERE DEL CAGLIARI CHE PUO' GIOCARE TITOLARE COL NAPOLI - Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Ciocci ha fatto qualche esperienza in prestito prima di tornare alla base: Olbia, Pescara e Pontedera; il filo conduttore in questi anni sono stati quei maledetti infortuni che hanno bloccato la crescita del ragazzo. Giuseppe è caduto e si è rialzato più volte: nel 2021/22 tocca il fondo con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, superato quell'infortunio si fa male alla spalla e rimane fuori altri due mesi; maledetta spalla, che anche in questa stagione l'ha bloccato per un paio di mesi. Ciocci ha fatto da spola tra Primavera e prima squadra per ritrovare la condizione, l'ennesima sfida per un ragazzo che nonostante tutto non ha mai mollato.

CHI SONO I TRE PORTIERI DEL CAGLIARI - Il Cagliari l'ha riportato in rossoblù in estate dopo la fine del contratto di Simone Aresti, le gerarchie erano chiare fin dall'inizio con Caprile titolare - c'è un diritto di riscatto di 8 milioni, la società sta pensando di tenerlo ma chiederà uno sconto al Napoli - Sherri vice e Ciocci terzo. Ora però le gerarchie potrebbero ribaltarsi per 90 minuti, dopo tante partite in panchina Giuseppe può diventare protagonista nella partita più importante della stagione. Un nuovo punto di partenza, per un ragazzo che vede la luce dopo tanta sfortuna.