Chi è Harvey Elliott, il giocatore che ha segnato in tutte le fasi dell'Europeo U21

Avete presente la collezione di figurine? Ce l'ho, ce l'ho mi manca? Per Harvey Elliott bisogna cambiare leggermente la formula. Scorrendo le partite dell'Inghilterra all'Europeo Under 21, il suo nome è quasi sempre presente nel tabellino dei marcatori: c'è, c'è, c'è… e così via. Miglior giocatore del torneo e pedina intoccabile nella squadra vincitrice, il classe 2003 ha segnato in ogni fase: gol nella fase a gironi contro la Repubblica Ceca, nella partita d'esordio, gol ai quarti contro la Spagna e doppietta decisiva nella semifinale con l'Olanda. E nella finale con la Germania ha segnato la rete che ha sbloccato la partita.

CHI E' HARVEY ELLIOTT, IL GIOCATORE CHE HA SEGNATO IN TUTTE LE FASI DELL'EUROPEO U21 - Cinque gol in sei partite - secondo nella classifica cannonieri dietro al tedesco Woltemade a sei - considerando anche le gare giocate con il Liverpool ha fatto sei reti nelle ultime 12 sfide; il conto è facile: Elliott viaggia alla media di un centro ogni due partite. Con i Reds diventa il secondo più giovane nella storia del club a debuttare e il primo in assoluto a partire titolare. Prima giocava nel Fulham, col quale era diventato il giocatore più giovane ad aver debuttato in Premier League, record poi battuto da Nwaneri dell'Arsenal. Un tris di record e un esordio-lampo con il Liverpool: lo stesso giorno in cui ha firmato il contratto, Harvey è sceso subito in campo in un'amichevole contro il Napoli.

ELLIOTT, RUOLO E NUMERI CON IL LIVERPOOL - Elliott nasce centrocampista e diventa attaccante in un tridente, preferibilmente a destra giocando a piede invertito: la specialità della casa è partire largo per poi accentrarsi. Contratto in scadenza a giugno 2027, nell'ultima stagione ha segnato 5 gol servendo 3 assist ai compagni, giocando quasi una trentina di partite delle quali quasi tutte da subentrato. Harvey è un giocatore che entra e spacca la gara: nell'andata degli ottavi di Champions contro il Psg ha segnato il gol-vittoria un minuto dopo essere entrato in campo.