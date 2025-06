Chi è Jayden Addai: l'ultimo talento per il Como di Fabregas

Dopo Baturina dalla Dinamo Zagabria e dopo aver praticamente acquistato Jesus Rodriguez dal Betis Siviglia, lo scatenatissimo Como, nell'attesa di passi avanti per Morata e Thiaw col Milan è vicinissimo a chiudere un altro grandissimo colpo in prospettiva. Si tratta di Jayden Addai, talento olandese dell'Az Alkmaar che ad agosto compirà 20 anni.

Esterno offensivo classe 2005 olandese di origini ghanesi, inizia a giocare a calcio nella squadra del suo paese il Purmersteijn praticamente a metà strada fra Amsterdam e Alkmaar. A tesserarlo e a portarlo all'interno del proprio settore giovanile è proprio l'Az Alkmaar con cui compie tutta la trafila da quando ha soltanto 9 anni passando poi per Under 17 e Under 19. A soli 18 anni da poco compiuti arrival'esordio in prima squadra prima in campionato e poi in Conference League nella stagione 2023/24.

In questa stagione, martoriata dagli infortuni fra cui uno grave ai legamenti della caviglia, Addai ha collezionato 36 presenze condite da 10 goal e 4 assist fra campionato, coppa d'Olanda e anche Europa League. Già nel giro delle nazionali giovanili olandesi è il classico esterno "costruito" nelle accademies dei Paesi Bassi, molto veloce nello stretto, bravo a saltare l'uomo e puntare verso la porta.